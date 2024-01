F1 | McLaren rompe l'attesa: svelata la livrea delle MCL38

L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Devono aver pensato questo in McLaren quando hanno deciso di svelare la livrea 2024, quella che vestirà le MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri nel prossimo Mondiale di Formula 1.

Nel tardo pomeriggio di oggi il team di Woking ha mostrato la nuova veste delle nuove monoposto, che saranno presentate il prossimo 14 febbraio a poca distanza dalla presentazione della Mercedes W15.

La livrea 2024 della McLaren è solo un adeguamento, un esercizio di correzione e aggiornamento dello schema che vede sempre il color papaya e il nero (carbonio, per cercare di risparmiare peso) grandi protagonisti, ma perde l'azzurro che, fino allo scorso anno, trovava molto spazio sull'ala anteriore, sul muso, sulle fiancate e il cofano motore.

Quest'anno l'arancione papaya è protagonista anche sui flap dell'ala anteriore, ma perde spazio sulle fiancate, ora quasi tutte nere eccezione fatta per la zona immediatamente successiva alla bocca delle stesse dedicata al raffreddamento dei radiatori.

Photo by: McLaren Oscar Piastri, McLaren

Muso e Halo seguono lo stile già usato nel 2023 così come l'airscope, rimasto arancione prima di lasciare posto al nero sul cofano motore e alla grande scritta Chrome, browser realizzato da Google che continua a essere sponsor del team e ad avere spazio anche sui copri cerchioni in metallo.

Sia la zona terminale delle pance - quella appena davanti alle sospensioni posteriori - che la parte più vicina all'ala posteriore del cofano tornano papaya, mentre l'ala posteriore è una delle zone più vistose assieme al musetto proprio per l'intera presenza dell'arancione.

Interessante notare come il nuovo sponsor Monster non sia ancora stato apposto sulla nuova veste. E' probabile che venga svelato sulle carrozzerie delle MCL38 il 14 febbraio durante la presentazione delle macchine nuove. Interessante invece l'utilizzo del colore cromo per i numeri di gara dei piloti e dello sponsor OKX sulle fiancate.

Si tratta di una piccola anticipazione di 2024, quella della McLaren, ma che accende l'interesse in attesa che cadano i primi veli dalle nuove macchine. Il via lo daranno - salvo novità dell'ultimo minuto - Williams e Stake F1 Team (Sauber) il 5 febbraio.

Lando Norris ha commentato la nuova livrea che andrà a vestire la MCL38: "Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, la mia sesta in Formula 1, e spero di poter sfruttare lo slancio che abbiamo acquisito come squadra alla fine della scorsa stagione per partire alla grande in Bahrain. La nuova livrea ha un aspetto fantastico, con l'inclusione di segmenti dei miglioramenti dello scorso anno, sono sicuro che i fan la ameranno quanto me".

"Tutti i dipendenti della fabbrica hanno lavorato duramente durante la stagione e non vedo l'ora di mettermi al volante della vettura 2024 per sfidare i nostri concorrenti in prima fila".

"La livrea 2024 è davvero bella e non vedo l'ora di correre con gli iconici colori della McLaren per una seconda stagione. Nel mio anno da debuttante ho vissuto momenti speciali con la squadra, conquistando due podi e una vittoria nella Sprint", ha dichiarato Oscar Piastri.

"Lavorerò duramente insieme a tutta la squadra per portare questi risultati all'inizio della nuova stagione e competere bene con i nostri avversari per regalare ai fan altri momenti memorabili".

McLaren Racing ha anche confermato l'anticipazione data da Motorsport.com lo scorso 19 dicembre: la MCL38 sarà presentata il 14 febbraio, lo stesso giorno della Mercedes.