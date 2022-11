F1 | McLaren: rivoluzionato il fondo per il 2023 con il pattino

Oltre alla Ferrari, c’è solo un’altra squadra che ha portato degli aggiornamenti tecnici ad Abu Dhabi e si tratta della McLaren. La squadra di Woking ha fatto delle prove comparative utilizzando due diversi fondi.

Essendo stato lasciato al box Lando Norris per far guidare Pato O’Ward, il nuovo marciapiede della MCL36 è stato affidato a Daniel Ricciardo, mentre il pilota Indycar ha girato in una configurazione standard.

Dettaglio del fondo vecchio McLaren MCL36 affidato a O'Ward Photo by: Giorgio Piola

Le differenze sono facilmente riconoscibili perché il bordo d’uscita laterale del fondo è stato notevolmente ripulito: sono spariti i tre supporti di metallo che sostenevano quel flap separato a sbalzo e che è sparito.

McLaren MCL36, dettaglio del nuovo marciapiede provato in FP1 da Ricciardo Photo by: Jon Noble

Più avanti il pavimento è tornato a essere piatto con un lungo nolder longitudinale, perché non c’è più il vistoso sfogo rialzato sotto al quale si notavano i generatori di vortice che altro non erano se non la prosecuzione virtuale dei deviatori di flusso che nei canali Venturi spingono l’aria verso l’esterno per tenere lontane dal corpo vetture le turbolenze generate dalla scia della ruota anteriore.

Non siamo ancora in grado di mostrarvelo, ma sotto al fondo della MCL36 è stato inserito il pattino metallico che la Red Bull ha introdotto per prima e che la Ferrari aveva ripreso sulla F1-75 dalle prove libere in Australia.

In McLaren stanno cercando il filone aerodinamico da seguire nel 2023: la squadra diretta da James Key ha un po’ deluso le aspettative e c’è dunque l’esigenza di trovare una linea di sviluppo che tende a seguire le convergenze delle scelte più performanti che si sono viste nel paddock.