F1 | McLaren: risolto in anticipo il contratto con Ricciardo

Daniel Ricciardo e la McLaren hanno raggiunto un accordo che porrà fine al loro rapporto di collaborazione con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. È il primo passaggio del processo che porterà Oscar Piastri al fianco di Lando Norris al via della stagione 2023, ma per la McLaren non sarà possibile ufficializzare l’ingaggio del pilota australiano fino a quando Piastri non avrà concluso la sua disputa contrattuale con l’Alpine.

La notizia del divorzio tra Ricciardo e la McLaren è stata anticipata dal pilota australiano attraverso i suoi canali social e, successivamente, confermata dalla squadra con un comunicato stampa.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il tutto non ha colto di sorpresa, poiché i rapporti tra la squadra e Ricciardo erano ormai da diversi mesi indirizzati verso questo epilogo. La conferma indiretta è arrivata ad inizio agosto quando Piastri ha ufficializzato che non avrebbe corso la prossima stagione con Alpine, un’ammissione indiretta che avrebbe fatto parte della McLaren affiancando il confermatissimo Norris.

Ricciardo ha potuto contare su un contratto da titolare anche per la stagione 2023, e durante la pausa estiva la McLaren ha trattato la conclusione anticipata del rapporto avanzando la richiesta (riconosciuta, anche se non ufficialmente) del salario previsto.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Da oggi Daniel è ufficialmente sul mercato, e sarà interessante valutare se ci saranno squadre interessate ad averlo per la prossima stagione.

Non è un passaggio scontato, visto che nelle ultime due stagioni il rendimento di Ricciardo è stato molto lontano rispetto a quello del compagno di squadra Norris, e probabilmente sarà lo stesso Daniel a cercare una rivincita per riportare la sua immagine ai livelli del periodo Red Bull. A giocare a suo favore sarà la richiesta finanziaria, non necessariamente alta poiché può già contare sulla buonuscita garantita dalla McLaren.

Statisticamente Ricciardo lascia la squadra per la quale ha vinto il suo ultimo Gran Premio, quasi un anno fa a Monza. Un ritorno al successo storico per la McLaren, che sembrò una medicina anche nel rapporto (già non ideale) tra Daniel e la squadra inglese.

Le attese per la stagione 2022, dove di fatto tutti i piloti hanno ricominciato da zero a familiarizzare con vetture inedite, sono state però deluse dai risultati in pista, come conferma in modo chiaro una classifica generale che vede Norris a quota 76 punti contro i 19 di Ricciardo. L’abbinamento tra il costo dell’ingaggio e il rendimento in pista ha convinto la McLaren ad anticipare i tempi dell’addio, cogliendo al volo l’opportunità arrivata di prendere Piastri.