F1 | McLaren: Ricciardo resta al 100%, ma Brown studia un piano B

Parlando con Motorsport.com, Daniel Ricciardo è stato chiaro: “Il prossimo anno sarò con la McLaren F1, cento per cento”. La stessa domanda, in merito al futuro dell’australiano, posta al team principal Andreas Seidl, ha ricevuto la stessa risposta. “Posso garantire che la prossima stagione Daniel sarà con noi”, ha confermato Seidl, dando davvero l’impressione che non esiste alcun dubbio in merito al proseguimento del sodalizio iniziato nel 2021 sulla base di un contratto triennale.

Queste sono le dichiarazioni ufficiali, che in effetti sembrano spazzare via ogni indiscrezione emersa dalla fine di maggio, secondo le quali la McLaren starebbe spulciando il contratto siglato con Ricciardo parola per parola, alla caccia di una clausola in grado di poter anticipare la fine del rapporto tra le parti al termine di questa stagione.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

È abbastanza abituale che in concomitanza con un periodo di rendimento non ottimale prendano forma delle speculazioni e i numeri in effetti sembrano prestarsi bene per dar forma a questo scenario. Dopo undici gare Lando Norris vanta 64 punti, mentre Ricciardo è fermo a quota 17, e questo gap è anche parte dei motivi che hanno consentito alla Alpine di agganciare la McLaren nella classifica del mondiale Costruttori.

Nel paddock del Paul Ricard si va oltre, e si parla già di un piano ‘B’ che sarebbe sulla scrivania di Zak Brown, ovvero colui che al momento non si è ancora espresso in merito con la stessa chiarezza di Ricciardo e Seidl.

Zak Brown, CEO della McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Durante il Gran Premio del Canada Brown in realtà ha parlato di un lungo futuro per Daniel in McLaren e c’è chi ha sottolineato come oggi dire McLaren non significa solo Formula 1, ma anche Indycar, Formula E ed altri programmi.

Il piano ‘B’ di Brown avrebbe un nome e cognome ben preciso, ovvero Oscar Piastri, al momento terzo pilota e reserve-driver dell’Alpine.

Non ci sono prove evidenti di un contatto tra le due parti, ma curiosamente l’operazione che dovrebbe portare Piastri in Williams, definita nei dettagli ad inizio del mese di giugno, è stata messa in stand-by.

Coincidenza? Alcuni manager hanno sorriso, facendo intendere che nulla accade per caso. Se la volontà è quella di provare ad anticipare la chiusura del contratto con Ricciardo non sarà comunque un’operazione a buon mercato per la McLaren, che dovrà riconoscere all’australiano quanto previsto dall’accordo. A meno che non arrivi una transazione necessaria a Daniel per accasarsi in un’altra squadra e qui sarà una sfida che si giocherà sui tavoli dei legali.