F1 | McLaren: prove comparative con dischi Brembo

F1 | Abu Dhabi, Libere 3: due Red Bull, ma davanti c'è Perez

Checo è il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi davanti a Verstappen separato da 152 millesimi. Terzo è Hamilton con la Mercedes, ma il sette volte campione del mondo rischia una penalità per un sorpasso in bandiera gialla. Alle spalle di Lewis c'è Russell con la McLaren che precede le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Le rosse in difficoltà nel giro secco hanno migliorato il passo nel long run. Bandiera rossa per il cestello dei freni esploso sull'AlphaTauri di Gasly.