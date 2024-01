F1 | McLaren: prolungato a sorpresa il contratto di Norris

La McLaren gioca d’anticipo. Con un comunicato diffuso oggi, la squadra di Woking ha ufficializzato l’estensione del contratto con Lando Norris, un accordo definito ‘pluriennale’ che prolunga il rapporto tra le due parti almeno fino al termine della stagione 2027.

Nel febbraio del 2022 Norris e la McLaren avevano siglato un contratto triennale, con scadenza prevista al termine della stagione 2025, ma la squadra inglese ha deciso di anticipare i tempi proponendo a Lando un’ulteriore estensione in cambio di un ritocco dell’ingaggio.

Si tratta di una mossa strategia di Zak Brown, poiché Norris era diventato oggetto del desiderio di molte squadre, tra cui Red Bull, Ferrari e Audi. Pur non avendo ancora vinto il suo primo Gran Premio, Lando era diventato uno dei piloti più quotati sul mercato. L’estensione permette alla McLaren di tutelarsi nel lungo periodo e a Norris di raggiungere uno status finanziario da top-driver, parametrando le sue richieste anche sulla base delle offerte che ha ricevuto nel corso dell’ultimo anno.

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

“È una bella sensazione sapere di poter restate nella squadra in cui sono cresciuto – ha commentato Norris – la McLaren per me è una famiglia, è con questo team che ho esordito in Formula 1 ed il percorso fatto finora è stato emozionante. Ci sono stati alti e bassi, ma la scorsa stagione ha dimostrato la voglia di tornare a competere per le primissime posizioni. Il lavoro che Zak, Andrea e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile, ho molta fiducia nelle possibilità di arrivare a lottare per la vittoria”.

“La formazione Norris-Piastri è confermata almeno fino alla fine del 2026”, riporta la McLaren, a conferma della volontà di blindare i suoi attuali piloti. Lo scorso settembre era stato ufficializzata l’estensione a Oscar Piastri, con ritocco dell’ingaggio e allungamento dell’accordo per le stagioni 2025 e 2026.

Photo by: Motorsport Images Zak Brown, CEO di McLaren Racing

“Sono felice di continuare il nostro rapporto con Lando ancora per molti anni – è stato il commento di Zak Brown – negli ultimi sei anni abbiamo percorso insieme un viaggio fantastico, come fantastico è stato Lando, per qualità, impegno e voglia di spingere avanti la squadra. La scorsa stagione abbiamo visto il ruolo fondamentale giocato da Lando con un’impressionante rimonta in termini di risultati, e non vedo l’ora di continuare su questa spinta verso altri traguardi”.

“Sono lieto di confermare il prolungamento della nostra partnership con Lando su base pluriennale – ha ribadito il team principal Andrea Stella - ciò riflette l’impegno e la fiducia reciproca così come l’ambizione di voler tornare a vincere campionati. Da quando nel 2017 è arrivato in McLaren, Lando è cresciuto molto sia come pilota che come persona. Ci ha davvero impressionato la scorsa stagione, giocando un ruolo importante nei nostri progressi ed assicurandosi sette podi con molti giri fantastici. Accanto a Oscar, la nostra entusiasmante coppia di piloti svolgerà un ruolo determinante per riuscire a spostarci nelle posizioni di vertice”.