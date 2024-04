F1 | McLaren, prime novità a Miami: “Sarà uno step considerevole”

Nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati per lo scorso inverno sul piano dello sviluppo, per McLaren questo inizio di 2024 è stato in crescendo e, soprattutto, la squadra di Woking è stata in grado di togliersi delle soddisfazioni, tra cui i due podi conquistati con Lando Norris in Australia e in Cina.

Se a Melbourne quel risultato era però stato favorito dal ritiro di Max Verstappen, a Shanghai il secondo posto è arrivato anche grazie alla competitività della MCL38. Indubbiamente l’uscita della Safety Car nel momento migliore ha aiutato a scavalcare la Red Bull di Sergio Perez, ma ciò non toglie che l’auto di Woking sia stata in grado di battere in modo chiaro la Ferrari, che prima dell’appuntamento cinese non era mai scesa dal podio.

Al di là degli entusiasmi per il risultato di Shanghai, McLaren è comunque consapevole dei propri limiti, che in parte toccato gli stessi argomenti della passata stagione, come la gestione dell’anteriore nei tratti molto lenti in cui si tende a soffrire il sottosterzo, ma anche le basse velocità di punta e la stabilità della vettura nei lunghi curvoni.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il Gran Premio della Cina ha rappresentato una sorta di exploit da questo punto di vista, perché la stessa scuderia britannica alla vigilia si aspettava di far maggior fatica, ma determinate peculiarità dell’asfalto e le basse temperature hanno permesso di mantenere sotto controllo certi problemi, non solo sul giro secco, ma anche in gara.

Dietro le quinte gli ingegneri stanno lavorando sodo per riuscire a risolvere questi aspetti. Qualche mese fa era emerso come il primo pacchetto di aggiornamenti sarebbe arrivato tra Miami e Imola, a seconda delle scorte a disposizione. A margine dell’appuntamento a Shanghai, Andrea Stella ha confermato che McLaren sarà in grado di portare le prime evoluzioni proprio in occasione della gara statunitense che si svolgerà la prossima settimana.

"Per Miami avremo finalmente la prima serie di aggiornamenti per la nostra vettura", ha confermato il Team Principal. Oltre ad aggiungere prestazioni pure, l'aggiornamento è stato pensato per migliorare il modo in cui la vettura gestisce gli pneumatici, provando a limitare in particolare il degrado sull’asse posteriore, tema che in realtà è stato uno dei punti di forza a Shanghai proprio a causa delle condizioni particolari.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Questi aggiornamenti includeranno anche alcuni tentativi per migliorare il degrado degli pneumatici, quindi sarà interessante vedere se possiamo fare un passo avanti. Considerando la quantità di miglioramenti che dovremmo fare per avvicinarci ad alcuni dei nostri concorrenti, direi che abbiamo bisogno di più di una serie di aggiornamenti per migliorare la gestione delle gomme”.

"Ma per ogni cosa, si tratta di uno sviluppo costante. Non si può mai dare per scontato che sia sufficiente quando si tratta di mantenere gli pneumatici nella giusta finestra operativa. Sicuramente la prossima gara sarà interessante dal punto di vista della gestione delle coperture, soprattutto se a Miami avremo temperature elevate come quelle che abbiamo avuto in precedenza. A quel punto la pista diventa limitante per l’asse posteriore, perché serve molta trazione dalle curve a bassa velocità “.

Secondo quanto anticipato da Stella, il nuovo pacchetto non sarà così ampio e incisivo dal punto di vista delle performance come lo furono quelli dell’Austria e di Singapore nella passata stagione, quando chiaramente il margine di miglioramento era più marcato. Tuttavia, per il Team Principal si tratterà comunque di un passo in avanti considerevole e da non sottovalutare, specie in una lotta agli sviluppi che vedrà Ferrari arrivare con importanti novità a Imola.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Questo aggiornamento non sarà grande come i due che abbiamo consegnato l'anno scorso in Austria e a Singapore. Ma dovrebbe essere un passo considerevole. Dovrebbe essere evidente. Non posso dire molto di più, perché altrimenti parliamo di numeri, sui quali vorrei mantenere il riserbo”, ha spiegato Stella.

“Diciamo che non sarà grande probabilmente come l'Austria e Singapore, ma sarà notevole, soprattutto se le cose corrisponderanno alle nostre aspettative, ai numeri della galleria del vento e alla simulazione al computer. È sempre un grande “se”. Perché, sapete, anche se la percentuale di successo per quanto riguarda la correlazione tra i dati tra la pista e la fabbrica è stata molto buona negli ultimi dodici mesi, ci possono sempre essere delle sorprese”.

Mentre altre squadre porteranno gli aggiornamenti direttamente in occasione della tappa italiana, McLaren ha invece scelto di anticipare le novità a Miami, dove però si correrà anche la sprint race. La squadra di Woking non è particolarmente preoccupata da questo punto di vista, perché ha fiducia nei mezzi e nelle simulazioni svolte in fabbrica prima del weekend.