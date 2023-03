F1 | McLaren: preso l'aerodinamico Alperin da Aston Martin

Ultima a zero punti dopo due gare disputate. E' questa la scioccante posizione nel Mondiale Costruttori 2023 di Formula 1 di McLaren. Dalla lotta (poi persa) per la quarta piazza non sono passati tanti mesi, appena 4, invece l'interludio sembra presentare una distanza ben maggiore. Quasi come se fossero due epoche completamente diverse.

McLaren ha iniziato in deficit aerodinamico e tecnico questo 2023, con una monoposto - la MCL60 - nata per ben rappresentare i 60 anni dalla fondazione del marchio a opera di Bruce McLaren e invece subito all'inseguimento per un'inadeguata preparazione sotto questi punti di vista.

Sia il nuovo team principal Andrea Stella che l'amministratore delegato Zak Brown erano stati chiari sin dal principio, ossia dal giorno della presentazione: "La MCL60 è in ritardo". I primi due gran premi disputati a Sakhir e Jeddah sono stati impietosi, così come impietosa è stata la fatica fatta da Lando Norris e Oscar Piastri nel superare la Williams dell'esordiente Logan Sargeant negli ultimi giri del Gran Premio d'Arabia Saudita per ottenere niente di meglio di due posizioni ben fuori dalla Top 10.

Per questo motivo a Woking hanno iniziato a guardarsi attorno, mettendo in piedi un piano importante di reclutamento nel mercato tecnici per rimpolpare la nuova organizzazione annunciata pochi giorni fa, di cui non fa più parte James Key.

Oggi il team di Woking ha messo sotto contratto Mariano Alperin, aerodinamico senior del team Aston Martin, nell'ambito della campagna acquisti legata ai tecnici di cui vi abbiamo appena parlato. Questa acquisizione arriva pochi giorni dopo la conferma dell'arrivo di David Sanchez, ex responsabile aerodinamico della Ferrari.

Logan Sargeant, Williams FW45, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La campagna acquisti della McLaren non ha portato a Woking il solo Alperin, ma anche altre 15 persone destinate al reparto aerodinamico. Era ben chiaro che questo non fosse all'altezza delle aspettative. La mossa, dunque, è stata messa in piedi per cambiare le cose.

Non tutte e 15 le persone potranno essere attive da subito: alcune di queste dovranno scontare un periodo di gardening leave per aver appena lasciato i rispettivi team. Diverse di queste persone arrivano da Ferrari, Red Bull e Aston Martin.

Alperin, la figura di spicco arrivata da Aston Martin, ha un'esperienza vasta in Formula 1. Ha esordito in AGS prima di trasferirsi in Minardi e, successivamente, alla BAR. Nel biennio 2006-2007 è stato responsabile aerodinamico della Honda, per poi passare alla Sauber nel 2008 (rimanendovi fino al 2019) come responsabile dello sviluppo aerodinamico. Dal 2020 era all'Aston Martin come capo della tecnologia aerodinamica.

La recente riorganizzazione dei ruoli in McLaren ha portato David Sanchez a diventare il responsabile del concetto vettura, Peter Prodromou dell'aerodinamica, Neil Houldey dell'ingegneria e del design. Questo trio di figure riporterò direttamente ad Andrea Stella, team principal McLaren da questa stagione dopo l'addio di Andreas Seidl, passato in Sauber.

Zak Brown ha di recente rilasciato dichiarazioni che spiegano l'obiettivo di McLaren: "Da tempo mi è chiaro che il nostro sviluppo tecnico non si è mosso a un ritmo sufficientemente rapido per soddisfare la nostra ambizione di tornare in prima fila".

"Sono lieto che, dopo aver completato una revisione completa con Andrea, siamo ora in grado di attuare la ristrutturazione necessaria per mettere in moto gli ingranaggi per invertire la rotta".