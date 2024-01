F1 | McLaren pesca da Prema: arriva l'artefice del titolo di Piastri

Il campionato 2023 della McLaren è stato ricco di alti e bassi, con una stagione in crescendo dopo un inizio deludente. La scuderia di Woking era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato a inizio mondiale a causa di uno sviluppo invernale che non aveva rispetto gli obiettivi che si erano inizialmente prefissati gli ingegneri, ma da quel momento in poi è iniziata la rivoluzione interna.

Zak Brown e Andrea Stella, il quale era subentrato pochi mesi prima al posto dell'uscente Andreas Seidl in direzione Sauber, hanno così dato il via a una riorganizzazione dell'organigramma del team, creando una struttura con tre pilastri fondamentali dalle chiare responsabilità.

Accanto a questa fase di ristrutturazione interna, McLaren ha spinto sull'acceleratore non solo sullo sviluppo della vettura, ma anche sulle assunzioni di ingegneri di alto livello da altre squadre. Un esempio è il recente arrivo di due tecnici come David Sanchez e Rob Marshall che, dopo aver completato il loro gardening leave in uscita da Ferrari e Red Bull, si sono uniti alla scuderia di Woking a inizio anno.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Oliver Bearman, Prema Racing, 1° posizione, Enzo Fittipaldi, Rodin Carlin, 2° posizione, Theo Pourchaire, ART Grand Prix, 3° posizione

Tuttavia, dietro le quinte ci sono anche altri nomi interessanti che si sono uniti recentemente alla squadra britannica, tra cui Antoine Okla, in arrivo dal mondo della Formula 2. L’ingegnere francese ha preso servizio a Woking alla fine dello scorso anno come Tyre Performance Engineer dopo quasi cinque anni passati in Prema, dove ha ricoperto più ruoli con grandi soddisfazioni.

Okla può vantare un eccellente curriculum nelle categorie propedeutiche, a partire dal debutto in ART oltre dieci anni fa, dove prima iniziò come ingegnere di analisi dei dati per poi passare al ruolo di Performance Engineer sempre nella stessa squadra. Dopo aver fatto esperienza nella scuderia fondata da Frederic Vasseur e Nicolas Todt, l’ingegnere francese si trasferì in un’altra squadra transalpina, la DAMS, che in quegli anni era stata in grado di conquistare il titolo di GP2 con Romain Grosjean e Davide Valsecchi.

Sempre con il ruolo di Performance Engineer, Okla ha contribuito alla vittoria del campionato con Joylon Palmer nel 2014, lavorando accanto anche a nomi che tutt’ora corrono in Formula 1, come Pierre Gasly e Alex Albon. Dal 2019 iniziò la sua avventura in Prema, come ingegnere di pista di Mick Schumacher, che proprio in quella stagione fece il suo debutto in Formula 2 dopo aver vinto il titolo nella Formula 3 europea. Dopo un anno di apprendistato, nel 2020 il tedesco vinse il campionato di Formula 2 battendo Callum Ilott, Yuki Tsunoda e Robert Shwartzman, al tempo suo compagno di casacca.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, Prema Racing

Nel 2021 arrivò un altro talento in Prema, ovvero Oscar Piastri, su cui vi erano grandi aspettative dopo i successi ottenuti l’anno prima in Formula 3. Così come accaduto con Schumacher, in qualità di Chief Race Engineer Okla aiutò l’australiano nella conquista del titolo della serie propedeutica al debutto, ottenendo anche il titolo riservato alle squadre come era già avvenuto nel 2020.

Dopo un anno passato nel WEC, campionato a cui Prema aveva deciso di partecipare con il supporto del team Iron Lynx in classe LMP2, dove la scuderia italiana è stata in grado anche di conquistare il secondo posto nella prestigiosa 24h di Le Mans, nel 2023 Okla è tornato in F2, sempre con gli stessi colori e nel medesimo ruolo, aiutando Oliver Bearman nella sua stagione di debutto. Il britannico è stato autore di un’annata particolare, ricca di alti e bassi, in cui però si sono visti sprazzi di talento a cui deve però aggiungere la costanza che gli è mancata nel 2023.

A seguito dell’avventura nel mondo Prema, l’ingegnere francese ha fatto il grande salto verso la Formula 1 con McLaren andando a rafforzare l’organigramma della casa di Woking, dove tra l’altro ritroverà Oscar Piastri.