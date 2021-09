McLaren: obiettivo podio per Norris soddisfatto

Secondo le simulazioni Mercedes, Valtteri Bottas (che scatterà dall’ultima posizione della griglia di partenza) potenzialmente nella gara di domenica potrà ambire alla quarta posizione.

Questo scenario apre un gradino sul podio agli ‘altri’, ovvero coloro che non guidano una Mercedes o una Red Bull. Il candidato più accreditato a salire sul podio è Lando Norris, che ieri ha mancato il terzo posto per soli 23 millesimi, facendo vivere qualche attimo di ansia nel box della Red Bull.

Max Verstappen, appena sceso dalla monoposto, si è congratulato con Norris rifilandogli anche un calcetto su uno stinco per… avergli reso la vita difficile. In realtà Lando aveva il potenziale per poter puntare alla terza piazza, come confermato con il primo set di gomme utilizzato in Q3, ma nel secondo ‘run’ ha commesso una sbavatura alla Roggia, un piccolo errore costato un decimo.

“Odio sentire che 'sono molto vicino' – ha commentato Norris riferendosi al margine che lo separa da Verstappen - perché ti fa sempre sentire come se non avessi fatto un lavoro abbastanza buono. Comunque sono contento, siamo in una posizione completamente diversa rispetto allo scorso fine settimana, e non vedo l'ora che arrivi la gara”.

La notizia migliore per la McLaren è l’aver piazzato due macchine nella top-5, ritrovando un Daniel Ricciardo che ha sentito finalmente un buon feeling con la monoposto.

“La macchina è molto competitiva – ha proseguito Norris – è sempre strano pensare che cambiando pista nel giro di pochi giorni siamo passati da essere un secondo e mezzo lontani dalla pole, come accaduto a Zandvoort rispetto a Max, e ritrovarmi qui a Monza a pochi millesimi da lui. Un’oscillazione enorme, che conferma come ci adattiamo meglio ad alcuni tracciati rispetto ad altri”.

Lando ha confermato che le buone aspettative in vista domenica lo indurranno a non correre rischi nella Sprint Qualifying:

“Sarò contento di confermare la stessa posizione che occuperò al via, questo non vuol dire che se avrò la possibilità di attaccare Max non lo farò, ma solitamente con più benzina a bordo il margine che ci separa dalla Red Bull aumenta un po’, comunque vedremo”.