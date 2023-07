F1 | McLaren: novità in arrivo anche al GP di Ungheria

E' un'altra McLaren. Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna sarà bene tenerlo a mente, soprattutto per quanto riguarda gli avversari. Il pacchetto di novità studiato dall'inizio dell'anno e introdotto a Silverstone ha cambiato letteralmente le prospettive del team di Woking.

Dal giorno della presentazione - evento in cui il team principal Andrea Stella aveva anticipato la poca bontà della MCL60 versione base - la monoposto arancio-nero-azzurra ha cambiato letteralmente pelle, e niente ha a che fare la livrea parzialmente cromata utilizzata la settimana scorsa.

Pance nuove, nuova imboccatura delle fiancate, nuovi canali Venturi, nuovo fondo e cofano motore rivisto, con meno feritoie per l'espulsione dell'aria calda, in modo da rendere più efficiente la beam wing aprendo maggiormente il cofano nella parte terminale. Tutto questo ha ridisegnato forme e comportamento di una delle Cenerentole di inizio stagione, facendola diventare principessa ben oltre la mezzanotte.

I miglioramenti sono stati netti, soprattutto nelle curve a media e alta velocità. Non è un caso che Lando Norris e Oscar Piastri siano riusciti a esaltarsi sulla pista di Silverstone, ricca di curve del genere.

Al termine della gara, Norris ha però messo le mani avanti. Non ci si aspetti le stesse prestazioni con continuità nel resto della stagione: la MCL60 è sì cresciuta tanto, ma ha anche punti deboli altrettanto rilevanti.

"Abbiamo una macchina mediocre, e quando dico mediocre dovrei dire piuttosto terribile, nelle curve a bassa velocità", ha spiegato Norris. "La nostra macchina è estremamente difficile da guidare in quelle condizioni. Sento che c'è gente che si sta esaltando per il nostro risultato, e lo accetto, ma tra poco andremo su un paio di piste dove sono sicuro che la gente dirà: 'Ma cosa vi è successo? Com'è possibile che siate andati così male all'improvviso?'".

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Proprio per questo motivo, consapevoli che il pacchetto consistente di Silverstone non possa risolvere tutti i mali di una macchina nata male, McLaren ha realizzato altri aggiornamenti. Niente di comparabile a livello di importanza con il pacchetto montato in Gran Bretagna, ma dedicato ulteriormente a tappare le falle attualmente aperte.

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha annunciato le novità per l'Hungaroring, dedicato a migliorare ulteriormente il ritmo di gara. Queste saranno a disposizione sia di Norris che di Piastri.

"Per l'Ungheria abbiamo in serbo altri aggiornamenti che ci aiuteranno a migliorare il ritmo di gara. Questi saranno disponibili per entrambi i piloti. E per l'Ungheria non ci aspettiamo che le specifiche della vettura non siano allineate tra Oscar e Lando".

"Come qualsiasi altro team, continueremo a fornire alcuni aggiornamenti per le gare successive. E questo anche grazie al fatto che, una volta iniziata la riprogettazione della vettura, abbiamo sbloccato le prestazioni e, attraverso le iterazioni, continuiamo a vedere che lo sviluppo aerodinamico è abbastanza efficace".

Stella ha anche anticipato l'arrivo di ulteriori aggiornamenti, che però arriveranno dopo l'Ungheria e che vedremo presumibilmente nel corso dell'ultima parte della stagione europea di questa stagione 2023 di Formula 1.

"Quindi, ovviamente, non appena si vede che un progetto è abbastanza maturo da poter essere realizzato, si preme il pulsante "go" e si parte, quindi ci saranno altre cose in arrivo anche dopo l'Ungheria".