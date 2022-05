F1 | McLaren: Norris ottavo nonostante la tonsillite

Quello di Barcellona è stato un weekend duro per Lando Norris. Il pilota della McLaren, infatti, ha dovuto affrontare il sesto round della stagione in condizioni fisiche precarie.

Sin dal sabato Lando ha lamentato un malessere generale che si è poi acuito la domenica mattina. Nel corso della drivers parade l’inglese si è seduto in terra manifestando in maniera evidente il proprio disagio, ma una volta salito in macchina ed abbassata la visiera ha stretto i denti sino a transitare sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione.

Una prestazione di tutto rispetto quella di Norris, specie considerando il suo stato di salute che gli ha impedito di prendere parte agli incontri con la stampa a fine gara. A spiegare cosa abbia avuto il pilota inglese è intervenuto Andreas Seidl.

“Ovviamente non si è sentito bene per tutto il weekend. Aveva poche energie a causa della tonsillite ed ha dovuto affrontare una gara molto impegnativa anche a causa delle elevate temperature. Alla fine era piuttosto stremato, ma dobbiamo ringraziare il supporto medico del team”.

Nonostante la tonsillite le prestazioni in pista di Norris sono state di tutto rilievo, specie se paragonate a quelle sempre più anonime di Daniel Ricciardo, e Seidl ha voluto sottolineare quanto compiuto dal talento inglese.

“Non potrò mai ringraziarlo abbastanza per aver lottato e dimostrato un grande spirito combattivo che alla fine ci ha permesso di ottenere questi quattro punti”.

“È stato fantastico vedere il suo impegno, ma allo stesso tempo vorrei sottolineare come non metteremmo mai a rischio la salute di Lando ed è sceso in pista dopo che il medico ha dato il via libera. Anche lui ha ammesso che ci avrebbe provato ed insieme abbiamo preso la decisione”.

Per la McLaren sarà fondamentale recuperare Lando a breve. Tra pochi giorni, infatti, la Formula 1 tornerà in pista su un circuito che non perdona nulla come quello di Monte Carlo, pista sulla quale Lando nel 2021 ha conquisto il terzo gradino del podio alle spalle di Max Verstappen e Carlos Sainz.

“Adesso l’obiettivo per i prossimi quattro giorni è chiaro. Dobbiamo assicurarci che Lando si riprenda prima di partire per Monaco”.