F1 | McLaren: Norris firma un altro rinnovo fino al 2025

Tra Lando Norris e la McLaren c'è feeling. Lo si era capito subito, sin dalla prima stagione, e la cosa era stata confermata già qualche mese or sono. Oggi, a sorpresa, è arrivato un altro rinnovo che legherà il pilota e il team britannico ancora di più a lungo termine.

Il team di Woking e Norris hanno sottoscritto un nuovo contratto pluriennale che scadrà al termine del 2025, ciò significa che è stato allungato di un anno il contratto già firmato nel maggio 2021 esercitando l'opzione a disposizione. Quell'accordo sarebbe scaduto al termine del 2024, mentre con il nuovo accordo il legame tra le parti è stato allungato di una stagione.

Dopo aver firmato il contratto quadriennale con la McLaren, Norris ha dichiarato: "Sono estremamente felice, è una grande parte della mia carriera e la vita spuntata, e per rimanere in Formula 1 per altri quattro anni è abbastanza sorprendente da parte mia. Sono super felice di farlo anche con la McLaren, le persone con cui sono cresciuto, le persone con cui sono entrato in Formula 1".

"Più di ogni altra cosa mi piacerebbe continuare quello che abbiamo e continuare a cercare di raggiungere quel nostro sogno, che è quello di tornare a vincere gare e naturalmente tornare a vincere campionati e così via".

Norris si è ampiamente meritato questo ulteriore allungamento di contratto da parte della McLaren. Dopo aver esordito in Formula 1 nel 2019, la stagione 2021 è stata di gran lunga la migliore con 4 podi ottenuti e la sua prima pole position, arrivata al Gran Premio di Russia, a Sochi.

Proprio a Sochi ha anche rischiato di vincere la sua prima gara nel Circus iridato, ma un errore di strategia del team lo ha provato di un successo che sarebbe stato meritato. L'anno scorso ha chiuso il campionato al sesto posto, portando la McLaren al quarto nel Mondiale Costruttori. Un ulteriore vanto è il fatto di aver battuto di 45 punti un compagno di squadra del calibro di Daniel Ricciardo, sebbene quest'ultimo sia però riuscito a vincere un gran premio.

Ricciardo, dal canto suo, ha un contratto con la McLaren che scadrà alla fine del 2023, dunque per le prossime 2 stagioni il team britannico schiererà la stessa formazione vista già nel 2021.

Rinnovo Norris: McLaren vuole stabilità per il futuro

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha spiegato che l'accordo pluriennale con Norris fa parte di una strategia che si baserà sulla stabilità. Questa dovrà portare a ottenere risultati ambiziosi, perché altrettanto ambiziosi sono gli obiettivi.

"Crediamo fortemente nel talento di Lando, pensiamo possa essere un elemento chiave per raggiungere i nostri obiettivi. Anche la continuità legata ai piloti è una chiave per il successo, soprattutto se hai già i ragazzi giusti al volante delle tue monoposto".

"Ho parlato con Zak Brawn e, sebbene ci fossimo già impegnati con Lando, abbiamo ritenuto opportuno fare questa mossa. Siamo molto felici di aver messo in atto un nuovo contratto quadriennale con Lando".

Lo stesso Norris si è detto sorpreso per il secondo rinnovo di contratto negli ultimi 9 mesi, ma anche molto contento perché un piano a lungo termine potrà aiutarlo a dare il suo meglio in pista.

"Il mio contratto firmato 9 mesi fa non mi avrebbe fatto andare da nessuna parte fino al termine del 2024. Ma questo rinnovo dà fiducia a entrambe le parti. E qui si parla di una fiducia a lungo termine. Lo vedo come un beneficio. Lo è per me, ma lo è anche per la squadra".

"Penso che ci potessero essere opportunità di offerte da parte di altri team, per il futuro. Questo però un messaggio molto forte da trasmettere a tutti. La fiducia che abbiamo l'uno nell'altro. Io credo fortemente che la McLaren possa recuperare ancora e tornare davanti nel corso dei prossimi anni".