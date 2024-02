F1 | McLaren: Norris e Piastri in pista a Barcellona con la MCL36

Mancano tre giorni alla presentazione della nuova monoposto della squadra di Woking, ma dietro le quinte il team sta già lavorando a pieno ritmo in vista della nuova stagione. Dopo aver effettuato la prima accensione a fine gennaio della MCL38 , la vettura che disputerà il mondiale 2024 di Formula 1, in McLaren proseguono i preparativi anche sul fronte piloti, per farli tornare a pieno ritmo prima del debutto in Bahrain.

La scorsa settimana Oscar Piastri e Ryo Hirakawa erano scesi in pista con la MCL36 per una sessione di prove private al Paul Ricard, seppur con obiettivi diversificati. Per l’australiano è stata una buona opportunità per riprendere confidenza con una vettura di F1 dopo due mesi lontano dalle piste, mentre per il giapponese, nominato riserva per il 2024, il test gli ha permesso di accumulare chilometri in vista del lavoro al simulatore che svolgerà durante la stagione. Anche Ferrari e Racing Bulls avevano organizzato un test simile tra fine gennaio e inizio febbraio, girando rispettivamente con la F1-75 e la AT03.

La scelta di puntare sulla MCL36 non è stata casuale, ma dettata dal regolamento, che consente a ogni team di girare senza particolari restrizioni sul chilometraggio a patto che la monoposto abbia almeno due anni alle spalle.

Test della McLaren MCL36 al Paul Ricard la scorsa settimana Photo by: McLaren

Tuttavia, con i test del Bahrain alle porte fra meno di due settimane, la squadra britannica ha deciso di proseguire con le sessioni di prove private girando sul circuito spagnolo di Barcellona, sempre con la MCL36 ma già nella veste cromatica che il tema userà nella stagione 2024.

Con gomme Pirelli demo e una monoposto che ha ormai almeno due stagioni alle spalle, come previsto dal regolamento, Lando Norris ha potuto girare liberamente senza alcun vincolo in termini di chilometraggio. Un’occasione importante per il britannico, che non aveva preso parte alle prove del Paul Ricard. Il britannico ha poi ceduto il volante della MCL36 a Piastri, proseguendo così l'ampio programma di preparazione.

Questi test, però, non sono utili solamente ai piloti, bensì anche alle squadre. Gli ingegneri e i meccanici hanno infatti modo di riprendere contatto con la strumentazione sui campi di gara e con tutte le procedure di gestione in pista.

Nel secondo giorno di test, svolto sempre sulla pista che sorge a pochi chilometri da Granollers, in Catalogna, è toccato di nuovo a Oscar Piastri tornare al volante della MCL36, così da completare la preparazione alla nuova stagione prima dei test invernali di Sakhir che, però, vedranno protagonista la MCL38.