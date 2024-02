F1 | Norris: "Sono ottimista, ma sarà dura battere Red Bull"

Mercoledì finalmente la McLaren ha tolto i veli alla sua MCL38, la vettura con cui affronterà la stagione 2024 di Formula 1. La veste cromatica era già nota dato che il team aveva svelato i nuovi colori lo scorso gennaio, ma la curiosità vergeva attorno alle forme dell’ultima nata a Woking perché, dopo un 2023 in crescendo, era comprensibile che l’attenzione si sarebbe spostata sul comprendere quali sarebbero state le scelte dei tecnici per continuare questo percorso e tentare di sfidare la Red Bull.

L’ultima nata di Woking è entrata in pista in mattinata in una giornata condizionata dalla pioggia con Lando Norris al volante, a cui è poi seguito il turno di Oscar Piastri, al suo secondo anno nella massima serie. L’aspetto interessante è che McLaren ha deciso di non mostrare molto della vettura: le foto della presentazione sono state camuffate con Photoshop in alcuni punti, mentre della monoposto in pista è stata diffusa solo un’immagine, tra l’altro frontale e a una certa distanza, rendendo impossibile scorgere i dettagli.

Ciò ha alimentato ancor di più l’attenzione nei confronti della MCL38 e delle sue caratteristiche, aspetto su cui Lando Norris ha scherzato durante la conferenza stampa. “Perché possiamo!”, ha scherzato l’inglese quando gli è stato chiesto il motivo per cui il team avesse oscurato alcuni punti nelle immagini. “È un gioco di prestazioni e perché mai vorresti regalare qualcosa? Quindi... avete visto com'è fatta la macchina. Ma il resto lo vedrete tra due settimane o giù di lì. Quindi, siate pazienti”.

McLaren MCL38 Photo by: McLaren

Andrea Stella ha già confermato che quella scesa in pista è sostanzialmente una prima versione di lancio, quasi una base, perché nel corso dell’inverno gli ingegneri non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati sul piano aerodinamico. Nel corso della stagione la MCL38 andrà quindi incontro a un importante programma di sviluppo, con l’obiettivo di compiere dei passi in avanti significativi in quelle aree dove i tecnici credono di poter osare di più.

La speranza è quella di poter continuare a crescere e, magari, provare a infastidire Red Bull. Lo scorso anno la squadra di Woking in più occasioni è riuscita a insidiare la RB19, anche se è stata in grado di batterla una sola volta, in Bahrain, con una combo vincente tra Shootout e Sprint Race. Tuttavia, quella è stata l’unica occasione in cui è riuscita a impensierire concretamente la monoposto di Milton Keynes, perché tranne rare tappe come il Brasile, dove il gap alla fine si è dimostrato abbastanza contenuto, negli altri appuntamenti si è vista una egemonia da parte di Max Verstappen.

“Voglio dire, se dovessi dire: sono battibili? Si dirà di sì, credo che noi vogliamo credere di sì, perché in certi momenti ci siamo andati molto vicini. E in certi momenti... li abbiamo battuti! Quindi la domanda è: possiamo batterli nell'arco di una stagione? Perché credo che questa sarà questa la vera sfida. E credo che sarà molto difficile riuscirci, visto il loro rendimento".

"Quindi sì, sono ottimista, ma... È possibile batterli in certi momenti? Voglio credere di sì”, ha spiegato Norris, sottolineando come la vera sfida non sia battere Red Bull in un singolo Gran Premio, bensì farlo durante l’arco dell’intera stagione, che si è dimostrato il vero punto di forza della RB19. Altri team sono infatti riusciti a impensierire Red Bull in singoli appuntamenti più favorevoli alle caratteristiche delle rispettive vetture, ma non hanno mai trovato la costanza per farlo durante tutte le tappe del mondiale.

Un’altra caratteristica peculiare della scorsa stagione è stato l’andamento particolare proprio alle spalle della Red Bull, perché Aston Martin, Mercedes, Ferrari e McLaren si sono spesso alternate come seconda forza in campo. Secondo Norris, potenzialmente la griglia continuerà a compattarsi, avvicinando le squadre.

“Con qualsiasi regolamento, più si arriva alla fine del ciclo, più questa diventa compatta [la griglia], è quello che vediamo di solito. Quindi credo che [l’anno scorso] sia stato uno degli anni con la griglia più compatta, da quel che ricordo, in termini di normative, da molto tempo a questa parte. Anche se è stato dominato, probabilmente più che mai, è stato anche il più combattuto dal primo all'ultimo per la maggior parte dell'anno”.

Lando Norris, McLaren, parla con i media Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

“Quindi, forse non c'era un duello per la vittoria, ma se si guarda anche al secondo o terzo posto fino al fondo della griglia, probabilmente il distacco era meno di mezzo secondo. Quindi, come per ogni regolamento, la situazione si farà sempre più compatta e forse all'inizio della stagione i distacchi si apriranno, ma nel corso dell'anno si faranno di nuovo più ridotti. E abbiamo ancora un altro anno dopo questo con lo stesso regolamento".

"Quindi sono sicuro che ci aspettano un paio d'anni di gare molto combattute e quando non fai un giro perfetto o non azzecchi qualcosa, a volte in passato potevi farla franca. Invece credo che sarà possibile farla franca sempre meno, e questo richiede meno errori, più lavoro, apprendimento e perfezione per ottenere risultati costanti", ha aggiunto il britannico.