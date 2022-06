F1 | McLaren: "Non riusciremo a rispettare il Budget Cap 2022"

Il Budget Cap, soglia massima di spesa annuale a cui un team deve sottostare, è entrato in vigore in questa stagione ed è un elemento molto importante a cui attenersi. Diversi team stanno riscontrando difficoltà a farlo e, tra questi, ce ne sono anche alcuni dal lignaggio importante come la McLaren.

Il team diretto da Andreas Seidl sembra ormai certo di dover sforare il tetto massimo di spesa imposto in questa stagione, che è di 141,2 milioni di dollari. Ricordiamo inoltre che di recente era stato aggiunto 1,2 milioni di dollari alla cifra iniziale, ferma a 140.

Data la difficile posizione del team di Woking, Seidl spera di trovare un accordo con i team, la FIA e la Formula 1 per cercare di risolvere una situazione resa meno sostenibile dall'incremento dei costi relativi ai trasporti e alle bollette.

"Per noi, come squadra che all'inizio dell'anno aveva programmato di rientrare nel Budget Cap, con tutti questi imprevisti che si sono presentati ci troviamo ora in una posizione in cui non possiamo più rientrare nel limite massimo di spesa consentito, perché semplicemente si hanno determinati costi fissi per iniziare la stagione".

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Con questo inaspettato ed enorme aumento dei costi, soprattutto per quanto riguarda il trasporto e le bollette, siamo nella stessa posizione di altri team che non possono rientrare nel tetto imposto con il Budget Cap, quest'anno".

"Sono però fiducioso che, con tutte le conversazioni in corso che abbiamo con gli altri team, la FIA e la F1, riusciremo a trovare una soluzione che sia nell'interesse di questo sport. Non voglio entrare troppo nel dettaglio delle discussioni che stiamo avendo al momento, ma la cosa più importante è che si trovi una soluzione nell'interesse di questo sport, una soluzione per tutti".

Seidl ha ribadito di essere in completo accordo con l'introduzione del Budget Cap all'inizio di quest'anno. E' stata una mossa necessaria per cercare di avere maggiore sostenibilità in uno sport dispendioso come la Formula 1, ma ora potrebbero essere riconsiderati parametri che a inizio anno avevano valori differenti rispetto a oggi.

"Sono assolutamente felice che il Budget Cap sia in vigore. Era una necessità per lo sport in generale. Per la F1, ma anche per noi come squadra, per poter partecipare alla F1 in modo sostenibile dal punto di vista finanziario, ma anche in una posizione tale da poter essere competitivi dal punto di vista sportivo".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Si tratta di un nuovo parametro da considerare, il modo in cui si completa l'anno in F1. Ed è chiaro, soprattutto nelle circostanze attuali, che lo sviluppo della vettura è fortemente influenzato dal Budget Cap, al momento, a causa di tutti questi costi imprevisti che sono emersi di recente. La alla fine la sfida è uguale per tutti, per cui non ho alcuna preoccupazione a riguardo".

Alla domanda se Seidl avesse un occhio di riguardo per la soglia di rottura del Budget Cap del 5%, oltre al quale le sanzioni si inaspriscono, il team principal ex Porsche ha affermato di non essere ancora concentrato su quel fattore.

"In questo momento non sono concentrato su un determinato problema. Sono solo impegnato a trovare una soluzione che funzioni per tutti i soggetti coinvolti. E ancora, nell'interesse dello sport. Tutti hanno interesse a trovare una soluzione definita per questa stagione, ha concluso Seidl.