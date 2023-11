F1 | McLaren: che passo avanti a gomme usate, ma non è abbastanza

Da quando la McLaren ha introdotto il secondo importante pacchetto di aggiornamenti per le MCL60, ossia dal Gran Premio di Singapore, le prestazioni delle monoposto di Woking sono ulteriormente migliorate.

Questione di tempo sul giro, ma anche di gestione delle gomme, diventata ora molto più dolce rispetto ai primi due terzi di stagione. Un progresso, quello del team diretto da Andrea Stella, che era iniziato in tarda primavera e che l'ha portata a essere il secondo team di riferimento per risultati nella seconda metà del 2023.

Abbiamo assistito all'ennesima prova di forza di Lando Norris al Gran Premio di San Paolo del Brasile: il britannico è stato l'unico a mantenere un distacco accettabile dall'imprendibile Max Verstappen, facendo per altro un primo stint di gara con gomme Soft così competitivo da far pensare al team di poter lottare per la vittoria.

"In termini di approccio, nel corso della gara abbiamo proprio cercato la vittoria, soprattutto dopo la bandiera rossa", ha dichiarato il team principal Andrea Stella al termine del gran premio brasiliano. "Per questo abbiamo montato a Lando il miglior set di gomme Soft al via, che erano nuove. L'intenzione era andare subito in testa e mettere Verstappen in una situazione inedita, vedendo poi eventualmente come coprire le sue soste e così via".

"Non siamo riusciti ad andare in testa al via, vi siamo andati molto vicini. Ma dopo la partenza le nostre gomme hanno iniziato a surriscaldarsi e abbiamo avuto bisogno di arrivare al giro target per avere un buon ritmo, anche perché Alonso non era così lontano da noi. Sembrava che potesse girare al nostro ritmo e stare dietro a noi. Ma certamente nel primo stint abbiamo davvero spinto".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, secondo posto, festeggia all'arrivo in Parco Chiuso

"Credo che, dopo il primo stint, Max abbia avuto una leadership comoda, ha potuto gestire la situazione. Ogni volta che abbiamo provato ad avvicinarsi a lui, soprattutto nel secondo stint, lui poi ha fatto 2 super tempi che ci ha staccati di nuovo. Dopo il primo stint, purtroppo non c'era molto che potessimo fare per contrastarlo".

Nel primo stint Norris è riuscito a contenere il distacco da Verstappen, ma con il degrado gomme che è iniziato a farsi sentire prima del primo pit stop, la situazione si è evoluta, prendendo la direzione di Max in via definitiva. Stella è stato chiaro: non è questione di aria sporca che Lando aveva e il 3 volte iridato no, ma la ancor migliore gestione gomme di cui può disporre la RB19 nei confronti della McLaren e di tutte le avversarie.

La Red Bull fa la vera differenza quando le gomme sono usate. Riesce a gestirle bene, minimizzando il degrado. Il pacchetto introdotto a Singapore dalla McLaren ha fatto migliorare non poco le MCL60, ma non è e non sarà sufficiente da qui al termine della stagione per battere ad armi pari Verstappen e la sua monoposto.

"Al momento la differenza tra noi non è stata l'aria sporca. Credo che la differenza sia maggiormente in termini di tempi sul giro che siamo in grado di fare con gomme usate. Abbiamo visto che con gomme nuove possiamo anche lottare per la posizione, ma come le gomme iniziano a degradarsi, si vede come la Red Bull abbia meno degrado rispetto a noi e agli altri".

"A San Paolo le gomme si degradavano forse un decimo ogni due giri. Si tratta quindi di una quantità significativa di degrado e se si riesce a limitarlo, dopo 10 giri in uno stint, si tratta di decimi di secondo. Quindi penso che sia questo il punto in cui sono superiori al momento e dove pensiamo facciano la differenza".

"Non possiamo fare molto con questa macchina. La vettura è migliorata con l'aggiornamento arrivato a Singapore in termini di gestione degli pneumatici, ma non abbastanza per poter competere con la Red Bull soprattutto quando il degrado è elevato come oggi. E abbiamo visto anche altre monoposto avere un degrado notevole come Mercedes e Ferrari", ha concluso l'ingegnere di Orvieto.