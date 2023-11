F1 | McLaren: Mercedes fornirà le Power Unit fino al 2030

Nel corso degli anni, la collaborazione tra McLaren e Mercedes ha dato vita a momenti importanti, tra cui la conquista di vari titoli mondiali con Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, oltre a numerosi successi con i tanti piloti che sono passati da Woking, tra cui Kimi Raikkonen, Jenson Button e Fernando Alonso.

Una partnership iniziata nel lontano 1995 quando, dopo diversi accordi con vari fornitori in seguito all'addio di Honda, la scuderia britannica decise di sposare il progetto della casa tedesca. Una collaborazione che è poi proseguita fino al 2014 in maniera continuativa, fino al momento in cui McLaren decise di concludere l'accordo per accasarsi nuovamente con la Honda, in modo da avere un partner in via esclusiva in una fase regolamentare in cui si riteneva fondamentale non essere appoggiati ad altri marchi già presenti in Formula 1.

La squadra di Woking è poi tornata alla motorizzazione Mercedes-AMG nel 2021, a seguito della conclusione della partnership con Renault. Da allora, la scuderia britannica ha vinto il Gran Premio d'Italia del 2021, che rappresenta anche il successo più recente per qualsiasi team cliente nella massima categoria. Nelle ultime tre stagioni, spinta dalla Power Unit della Stella, la McLaren ha ottenuto 15 podi, oltre a due pole position nelle qualifiche Shootout e la vittoria nella Sprint Race del Qatar di quest'anno con Oscar Piastri al volante della MCL60.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, primo classificato, prende la bandiera a scacchi in volata mentre il suo team applaude dal muretto dei box

Un binomio è destinato a proseguire ancora per diversi anni, dato che McLaren e Mercedes hanno confermato di aver siglato il rinnovo per la fornitura della Power Unit dal 2026 al 2030, ovvero nel periodo in cui debutterà il nuovo ciclo tecnico. I nuovi propulsori per il 2026 avranno un rapporto stimato di potenza che deriverà da circa il 50% dal motore a combustione interna e al 50% dalla parte elettrica. Questo risultato è stato ottenuto aumentando le prestazioni della parte ibrida e riequilibrando quelle del motore a combustione interna, offrendo comunque una potenza massima che, nelle previsioni, dovrebbe aggirarsi sopra i 1000 cavalli.

"Lavorare con team clienti forti è stata una pietra miliare della nostra strategia di motorsport" - ha spiegato il responsabile di Mercedes-Benz Motorsport, Toto Wolff -. "Questo ha molti vantaggi: fornisce un chiaro benchmark competitivo, accelera il nostro apprendimento tecnico e rafforza il business complessivo della F1 per Mercedes-Benz. La McLaren è stata una concorrente agguerrita e leale fin dal 2021, soprattutto nella seconda metà di questa stagione. Le buone prestazioni della McLaren sottolineano l'importanza di una fornitura trasparente e paritaria a tutti i team clienti di questo sport, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di dieci squadre in grado di lottare per il podio."

Le nuove Power Unit 2026 funzioneranno con carburanti sostenibili al 100%, conforme a rigorosi criteri di sostenibilità sia nella produzione che nella formulazione: inoltre, dovrebbe essere ridotto anche il consumo con serbatoi più piccoli. I sistemi elettrici avranno una potenza stimata di 350 kW, quasi tre volte più potente dell'attuale MGU-K, in modo da compensare l'abbandono dell'MGU-H, elemento essenziale sulle unità dell'attuale generazione.

Photo by: Giorgio Piola Dettaglio tecnico della McLaren MCL60: sotto la carrozzeria batte una Power Unit Mercedes

"Il team di HPP vanta una lunga storia di successo con la McLaren e siamo lieti di confermare l'estensione del rapporto al nuovo ciclo regolamentare" - ha commentato Hywel Thomas, Managing Director di Mercedes-AMG High Performance Powertrains - "Assicurarci questo accordo ora, con ancora due stagioni da disputare prima del 2026, ci offre una grande opportunità di ottimizzare i nostri sforzi congiunti per fare progressi in termini di tempo sul giro. Non vediamo l'ora di rinnovare il nostro rapporto e di lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo".

In vista del 2026, Mercedes ha già iniziato a metà 2022 lo sviluppo delle nuove Power Unit presso il Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth, nel Regno Unito, dove nel corso degli anni gli ingegneri hanno lavorato anche sui propulsori elettrici destinati alla Formula E, potendo così lavorare a stretto contatto su varie soluzioni. La preparazione per il 2026 è un gioco a lungo termine, in cui la chiarezza e la continuità saranno estremamente importanti: avere un team clienti in più assicurerà la possibilità di raccogliere più dati, in particolare nella prima parte dello sviluppo quando le vetture scenderanno in pista.

McLaren è quindi il primo team cliente a siglare un accordo di fornitura per il nuovo ciclo normativo. Aston Martin, una delle squadre attualmente legate alla Mercedes, ha infatti deciso di legarsi in via esclusiva a Honda a partire dal 2026.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, si è detto chiaramente soddisfatto dell'accordo, sottolineando quanto sia fondamentale avere delle basi solide per il nuovo ciclo tecnico: "Mercedes-Benz è stato un partner brillante e affidabile del Team McLaren di Formula 1. L'estensione del contratto è indice della fiducia che i nostri azionisti e l'intero team hanno nei loro propulsori e nella direzione che stiamo prendendo con loro nella nuova era di regolamenti che ci attende. Abbiamo ottenuto dei successi insieme, sia nelle ultime tre stagioni, sia quando in precedenza erano stati i fornitori del team, quindi non vediamo l'ora continuare ad avere successo in futuro, mentre continuiamo il nostro viaggio per lottare di nuovo nella parte alta della classifica".

Andrea Stella, Team Principal del McLaren F1 Team, ha poi aggiunto: "Siamo lieti di confermare il rinnovo a lungo termine del nostro accordo con Mercedes-Benz per le Power Unit nella nuova era regolamentare. Abbiamo grande fiducia nella Mercedes e nel nostro rapporto con loro. Hanno sostenuto il nostro viaggio di ritorno verso la parte alta della griglia fino ad ora, e la sicurezza e la stabilità che questa partnership porta con sé è fondamentale per garantire che continuiamo su questa traiettoria verso l'alto. Vorrei ringraziarli per la collaborazione che ci hanno offerto finora e guardiamo con fiducia agli anni a venire".