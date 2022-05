F1 | McLaren MCL36: più novità del previsto a Barcellona

La McLaren a Barcellona ha portato un pacchetto di aggiornamenti più corposo di quello che sembrava dalle dichiarazioni degli uomini del team.

La squadra di Woking, a differenza di tante altre che citano nel documento obbligatorio che viene emesso dalla FIA con la lista delle novità tecniche solo le modifiche più evidenti, ha elencato una decina di interventi sulla MCL36 per cercare di migliorare le prestazioni e ridurre i problemi che le hanno reso più difficile del previsto l’avvio della stagione.

Le ali anteriori della McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Ala anteriore: a Montmelò debutta un nuovo flap mobile che è stato pensato per le caratteristiche della pista spagnola che chiede un carico medio-alto, facilitato dalla presenza di un vistoso nolder.

McLaren MCL36: sospensione anteriore con diverso attacco alla brake duct Photo by: Uncredited

Nell’anteriore si segnala anche un diverso accoppiamento fra la sospensione anteriore e la nuova presa d’aria dei freni che è stata ridisegnata per migliorare sia il raffreddamento di dischi e pastiglie, quanto l’efficienza aerodinamica del corner anteriore che dentro al cestello mostra nuovamente una cover dell’impianto di raffreddamento che è tornata ad essere in materiali compositi e non più in titanio.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il fondo è stato ridisegnato nel bordo d’uscita del marciapiede: la nuova soluzione consente di limitare gli effetti negativi del porpoising e la speranza è di poter scendere in pista con una macchina con un’altezza minima più bassa.

McLaren MCL36: l'ala posteriore più carica Photo by: Uncredited

Anche le pance sono state riviste sulla vettura affidata in FP1 a Lando Norris: i tecnici hanno cercato di incrementare la dawnforce senza pagare in drag. In funzione delle diverse fiancate sono state aperte delle branchie per garantire lo smaltimento termico del calore prodotto dai radiatori per raffreddare la power unit Mercedes. È stato tolto un flap ai lati dell’abitacolo per migliorare la visibilità del pilota all’ingresso delle curve.

C’è anche un nuovo alettone posteriore da alto carico aerodinamico che verrà utile a Barcellona, ma anche nell’appuntamento di Monte Carlo.

McLaren MCL36: il corner posteriore senza il cestello Photo by: Uncredited

I tecnici diretti da James Key hanno messo mano anche alla brake duct posteriore: questa modifica risente delle modifiche al fondo che ha modificato l’andamento dei flussi che si orientano verso la beam wing e il diffusore posteriore. L’estrattore è stato cambiato nella parte centrale per incrementare l’efficienza.