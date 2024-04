F1 | McLaren lavora sui punti deboli: "Ma servono altri 12 mesi"

Tornando indietro di 12 mesi, all’inizio del 2023, McLaren lottava strenuamente per accedere alla zona punti, non sempre con i risultati sperati. Tuttavia, dopo un difficile avvio di stagione, il team di Woking è quello che ha compiuto i maggiori progressi nel corso del mondiale grazie alle novità tecniche introdotte con i vari pacchetti di aggiornamenti.

Dal lottare per evitare le ultime file, come a inizio 2023, McLaren è riuscita a riportarsi in lotta per il podio con una certa stabilità, per quanto gli avversari diretti come Mercedes e Ferrari dovessero ancora fare i conti con dei progetti nati sotto una stella sbagliata. Tuttavia, quest’anno la Rossa sembra aver fatto un piccolo salto in avanti, realizzando una vettura che nei primi tre appuntamenti della stagione è sembrata molto equilibrata nel gruppo degli inseguitori, mentre McLaren, Aston Martin e Mercedes hanno chiari punti di forza, ma anche debolezze piuttosto evidenti.

Il ritiro di Max Verstappen in Australia ha permesso a Lando Norris di conquistare il primo podio della stagione, seguito al quarto posto dal compagno di squadra Oscar Piastri, con una McLaren che, per quanto non distante dalla Ferrari, non aveva il passo della scuderia di Maranello. Per Suzuka c’è grande fiducia, soprattutto perché fu uno dei migliori tracciati nel 2023 per la MCL60, la quale si esaltava nella zona dello snake dove è fondamentale avere una piattaforma aerodinamica reattiva.

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

La MCL38 non ha rappresentato una rivoluzione partita da un foglio bianco, bensì è stata pensata come un’evoluzione della vettura dello scorso anno, motivo per il quale ha mantenuto anche alcuni dei suoi punti deboli. Come anticipato negli approfondimenti, anche la nuova monoposto soffre il sottosterzo nei tratti più lenti, presenta basse velocità di punta e denota ancora qualche difficoltà nelle curve molto lunghe, dove bisogna passare tanto tempo agendo sul volante. Un primo passo per tentare di risolvere questi punti deboli dovrebbe essere fatto tra Miami e Imola, quando McLaren dovrebbe portare il suo primo sostanzioso pacchetto di aggiornamenti.

Tuttavia, il Team Principal Andrea Stella ha avvertito che per risolvere completamente le debolezze della MCL38 saranno probabilmente necessari quantomeno altri 12 mesi di sviluppo. "Siamo estremamente soddisfatti del ritmo che abbiamo mantenuto sullo sviluppo negli ultimi 12 mesi, ma direi che abbiamo bisogno di altri 12 mesi di sviluppo per realizzare una vettura che sia forte in termini di efficienza DRS e nelle curve lunghe", ha spiegato l’ingegnere italiano.

"Intorno alla sesta o settima gara dovremmo portare un primo pacchetto di aggiornamenti e speriamo che ce ne siano un paio nel corso della stagione. Ci vorrà tutta la stagione per migliorare le prestazioni per arrivare a un punto in cui potremo dire che non vedremo più questi punti deboli perché queste aree sono migliorate".

Lando Norris, McLaren MCL38, 3a posizione Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella non è sorpreso che McLaren non sia riuscita a risolvere i punti deboli in inverno: in primo luogo, non sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo inizialmente prefissati, quindi queste difficoltà non erano del tutto inaspettate. Inoltre, è normale che un progetto, evoluzione di quello precedente, mantenga dei punti di forza e delle debolezze, tentando di smussare quest’ultimi passo dopo passo, senza contare che, chiaramente, anche gli altri team non rimangono a guardare. Ciò che può essere considerato un passo in avanti per un team può scontrarsi con il fatto che un’altra squadra sia stata in grado di portare a termine progressi ancora più ampi.

"Eliminare i punti deboli coincide con lo sviluppo di un'auto. Non è che si hanno questi punti deboli perché qualcosa va storto. Non c'è nulla che non va, la vettura non è sufficientemente sviluppata e questi aspetti si manifestano, come ad esempio la debolezza nelle curve lunghe o la mancanza di velocità nel DRS. Ma questa è effettivamente una conseguenza dello sviluppo. Se mi chiedete come si comporta la macchina, vi rispondo che va molto bene. Fa esattamente quello che ci aspettiamo dalla galleria del vento".

Nella giornata di oggi, la stessa scuderia di Woking ha annunciato anche una riorganizzazione interna, dando l'addio a David Sanchez, arrivato in McLaren solamente pochi mesi fa. L'ingegnere francese si è ritrovato a coprire un ruolo differente da quello che gli era stato preventivato dalla squadra nel momento dell'ingaggio, motivo per il quale si è deciso di seguire strade differenti.