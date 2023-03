F1 | McLaren: salta Key, arriva Sanchez dalla Ferrari

Dopo un mondiale 2022 altalenante e un deludente inizio della stagione 2023, con la squadra che non ha ancora ottenuto alcun punto nei primi due appuntamenti del campionato, la McLaren ha annunciato un profondo rinnovamento del suo reparto tecnico.

La squadra di Woking ha infatti confermato nella giornata di giovedì che James Key, l’attuale direttore tecnico, lascerà la squadra con effetto immediato, a cui succuderà un gruppo tecnico di tre specialisti che riferiranno direttamente al Team Principal Andrea Stella, alla guida della scuderia dallo scorso inverno.

Peter Prodromou, ex delfino di Adrian Newey ai tempi della Red Bull, assumerà il ruolo di direttore tecnico dell'aerodinamica, con Neil Houldey che è invece stato promosso al nuovo ruolo di Direttore Tecnico, Ingegneria e Design, appositamente creato per dare basi solide a questa struttura.

Questo trio comprenderà anche l'ex responsabile dell’Head of Vehicle Concept Ferrari David Sanchez, il quale si è recentemente dimesso dalla squadra italiana prendendo una decisione maturata nel corso degli ultimi mesi. Il francese è attualmente in fase di gardening leaving come concordato con il team del Cavallino, quindi non potrà far parte a tutti gli effetti del progetto McLaren fino al prossimo 1° gennaio 2024, quando entrerà a Woking con il ruolo di direttore tecnico per quanto riguarda il concept e le prestazione della monoposto.

Per Sanchez si tratta di un ritorno, dato prima di prendere servizio in Ferrari nell'ottobre del 2012 l'ingegnere francese aveva lavorato proprio per la McLaren.

Nell'ambito di questra ristrutturazione, Giuseppe Pesce è stato promosso a Direttore dell'Aerodinamica e Responsabile dello Staff, per supportare la gestione del reparto aerodinamico alle dipendenze di Prodromou.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Parallelamente a questi cambiamenti, Piers Thynne passa al ruolo ampliato di Direttore operativo del team di Formula 1. In questo nuovo ruolo, Thynne supporterà Andrea Stella nella missione di innovare ed elevare gli standard del team per tornare ad essere più competitiva sulla griglia.

Questa riorganizzazione, che ha richiesto diversi mesi di lavoro, si aggiunge ai processi di ristrutturazione tecnica in fase di completamento in questi mesi. La nuova galleria del vento è in fase di completamento, con le varie procedure di regolazione atte a confermarne l’operatività e la precisione dei dati prima di inserire i modelli delle vetture di Formula 1. Allo stesso modo, la squadra di Woking è al lavoro su un nuovo simulatore, di cui si attende l'ultimiazione dei lavori per la seconda metà della stagione.

“Innanzitutto, vorrei ringraziare James [Key] per il duro lavoro e l'impegno profuso durante il periodo trascorso in McLaren e augurargli ogni bene per il futuro”, ha spiegato il Team Principal Andrea Stella.

David Sanchez arriva dalla Ferrari e farà parte del trio tecnico che riferirà ad Andrea Stella. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Guardando al futuro, sono determinato e pienamente concentrato sul riportare la McLaren in testa alla classifica. Da quando ho assunto il ruolo di Team Principal mi è stato affidato il mandato di adottare un approccio strategico per garantire che la squadra sia impostata su una base a lungo termine, su cui costruire nel corso degli anni".

"Questa nuova struttura fornisce chiarezza ed efficacia all'interno del reparto tecnico del team e ci mette in una posizione forte per massimizzare le prestazioni, anche ottimizzando i nuovi aggiornamenti dell'infrastruttura in arrivo nel 2023".

"Oltre a Peter [Prodromou] e Neil [Houldey], sono lieto di dare il bentornato a David Sanchez per completare un team di dirigenti tecnici esperti e altamente specializzati, con l'obiettivo collettivo di ottenere maggiori prestazioni in pista".

"Non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a Piers [Thynne], che avrà un ruolo fondamentale nel definire e realizzare i piani per creare una squadra di F1 innovativa ed efficace", ha poi aggiunto Stella.