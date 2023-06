F1 | McLaren: la vecchia fabbrica sarà la sede del reparto compositi

Negli ultimi mesi la McLaren è andata incontro a una profonda riorganizzazione interna, sia dal punto di vista manageriale che tecnico. Le novità più importanti sono senza ombra di dubbio gli arrivi di David Sanchez dalla Ferrari e di Rob Marshall dalla Red Bull, i quali sono coincisi con l’addio di James Key, il cui futuro sarà invece in Sauber.

Tuttavia, la ristrutturazione del gruppo che si occupa dello sviluppo della monoposto non è l’unica novità di questo inizio 2023. Infatti, il nuovo reparto compositi del team sarà realizzato nella vecchia fabbrica che la McLaren utilizzava prima di trasferire le proprie operazioni presso il gigantesco impianto del MTC nel 2023.

Spostando il reparto compositi in una struttura dedicata, lontana dal McLaren Technology Centre, la squadra di Woking è sicura che risparmierà notevolmente sui tempi di produzione dei pezzi per le sue monoposto e sul processo di costruzione delle nuove vetture. Questa riconfigurazione della precedente fabbrica si inserisce in quel progetto di ristrutturazione avviato negli ultimi anni, che porterà anche al completamento della nuova galleria del vento e del nuovo simulatore nei prossimi mesi, i quali si trovano però presso l’MTC.

McLaren Factory, Woking, Surrey, UK.Formula One Factories Feature Photo by: Andre Vor / Sutton Images

La scelta di spostare il reparto compositi è dovuta soprattutto a una questione di organizzazione e di strutture, dato che quello che sarà il “nuovo” stabilimento è già dotato dei macchinari più recenti necessari per questo tipo di lavoro. Parlando del trasferimento, il Team Principal della McLaren Andrea Stella ha spiegato: "Sono lieto di annunciare che il vecchio stabilimento è stato riconvertito per diventare la nuova struttura McLaren per i materiali compositi”.

"È in fase di ultimazione, sarà completata tra un paio di mesi. È un progetto notevole. E abbiamo creato uno spazio all'MTC, che utilizzeremo per le auto storiche".

Infatti, attualmente in quell’edificio è conservata gran parte della collezione di auto storiche McLaren di Formula 1, spesso ritratta in molti post sui social media quanto si tratta di rievocare ricordi del passato. Il magazzino in cui sono conservate le vetture storiche viene però utilizzato anche per gestire i kit di ricambio, come le parti del garage e del muretto dei box per i weekend in giro per il mondo.

Per questo motivo è sembrato sensato riorganizzare l’intera struttura, la quale continuerà a essere utilizzata per ospitare queste attrezzature accanto al reparto compositi, mentre le auto storiche saranno spostate ed esposte in modo permanente all’MTC, dove già ora si trova parte della collezione.

La vecchia fabbrica di Formula 1 della McLaren Photo by: McLaren

"Il team Heritage fa assolutamente parte dell'organizzazione della Formula 1 ed è interessante capire perché si trovino lì [nell'attuale edificio, lontano dall'MTC]", ha detto il direttore operativo del team Piers Thynne, il quale ha spiegato che all’interno del magazzino si possono trovare delle vere e proprie perle, tra cui i disegni originali delle parti e dei computer portatili necessari per l'avviamento e la manutenzione delle auto più vecchie.

"Abbiamo investito moltissimo in vari progetti infrastrutturali per la Formula 1 e questo ha reso necessario una 'vacanza' nel magazzino più a lungo di quanto avremmo voluto. Ma questo si collega ai nostri progetti infrastrutturali a lungo termine: la galleria del vento, il simulatore, il nuovo impianto per i materiali compositi e altri progetti. Quindi, sono lì in vacanza e torneranno all'MTC entro la fine dell'anno”.

"È davvero importante avere queste vetrine intorno a noi per ricordare a tutti che abbiamo una lunga storia. E qualsiasi ispirazione di cui [il personale McLaren] potrebbe aver bisogno al di là di ciò che facciamo quotidianamente, si può vedere mentre si va a pranzo o quando si va a prendere una birra”.