F1 | McLaren: la collaborazione con Gulf terminerà a fine anno

McLaren Racing e Gulf Oil International hanno annunciato questo pomeriggio che la loro partnership strategica si concluderà naturalmente con il termine del contratto tra le parti, ovvero alla fine di quest'anno.

"Il nostro rapporto di lunga data con Gulf ha caratterizzato tutta la storia di McLaren Racing", ha dichiarato Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing.

"Abbiamo vissuto insieme tanti momenti iconici, tra cui la nostra celebre livrea di Monaco nel 2021. Anche se questo sembra un punto di arrivo naturale per la partnership, c'è sempre spazio per dare il benvenuto ai vecchi amici, come abbiamo fatto in precedenza".

Queste invece le parole di Mike Jones, Direttore esecutivo di Gulf Oil: "Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con la McLaren nel corso della nostra storica collaborazione".

"Sebbene abbiamo condiviso molti momenti incredibili, tra cui l'iconica livrea di Monaco e le nostre collezioni di merchandising che hanno registrato il tutto esaurito, la vera ricompensa è arrivata dal coinvolgimento con l'impareggiabile passione dei fan e dal metterli al centro di tutto ciò che abbiamo fatto. Guarderemo con grande affetto a tutti i ricordi che abbiamo creato e siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro".

La storia tra McLaren e Gulf è stata costellata di periodi di collaborazione e altri in cui le parti sono state separate.

Il primo legame è datato 1968, durato per 5 anni, con McLaren e Gulf che hanno condiviso successi sia in Formula 1 che nelle Can-Am Series.

La partnership è stata poi rinnovata per la 24 Ore di Le Mans degli anni 90, per poi riproporsi dal luglio 2020 al termine di quest'anno.

La livrea Gulf è stata utilizzata al Gran Premio di Monaco 2021 di Formula 1, con Lando Norris capace di portare la MCL35M sul podio, al terzo posto finale.