McLaren: il terzo pilota diventa Paul di Resta

La McLaren ha fatto sapere che sarà Paul di Resta il terzo pilota della squadra di Woking in occasione del GP 70esimo Anniversario in programma a Silverstone. L’inglese, che fa il commentatore televisivo, vanta 59 presenze in F1, l’ultima delle quali nel GP d’Ungheria del 2017 con la Williams.

Andreas Seidl, team principal McLaren , ha deciso di rompere gli indugi visto che dovrebbe condividere il terzo pilota con la Mercedes, ma entrambi quelli che sono sotto contratto non sono disponibili.

Stoffel Vandoorne è impegnato a Berlino nella gara di Formula E, mentre Esteban Gutierrez non dispone della Superlicenza di F1 che gli è scaduta.

Il messicano ha un contratto con la Mercedes e con la McLaren, ma essendo cambiata la regola quest’anno, dovrebbe sottoporsi a un test di 300 km per ottenere la Superlicenza, visto che sono tre anni che non guida una monoposto di F1: l’ultima volta era stato con la Haas nel 2016, mentre Vandoorne aveva guidato la McLaren fino a fine 2018.

Il nome di Gutierrez era stato consigliato da Toto Wolff alla Racing Point per la sostituzione di Sergio Perez contagiato dal Covid-19, ma la squadra di Silverstone ha dovuto desistere perché Esteban non dispone della licenza per correre. E per questa ragione è stato chiamato la scorsa settimana Nico Hulkenberg in fretta e furia.

Tanto Vandoorne quanto Gutierrez avevano fatto il sedile alla McLaren e avevano avuto modo di provare la MCL35 al simulatore di Woking, ma dopo aver preso picche dai due piloti designati, Seidl è passato all’azione chiamando Paul di Resta.

Gutierrez resta la terza guida della Mercedes: Wolff ha fatto sapere che se ci sarà bisogno di sostituire Hamilton o Bottas farà in modo che Esteban possa effettuare i 300 km previsti dalla FIA, ma ha anche sottolineato quanto i regolamenti siano diventati restrittivi con piloti che già vantano un’importante esperienza in F1.

Peccato che lo scoprano solo oggi e non se ne siano resi conto quando queste norme le hanno votate!