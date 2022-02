F1 | McLaren: i primi aggiornamenti per la MCL36 al GP del Bahrain

La McLaren MCL36 di Daniel Ricciardo e Lando Norris sarà presentata l'11 di questo mese, dunque tra poco più di una settimana. Intanto il team di Woking ha svelato interessanti dettagli su come sarà sviluppata la monoposto a effetto suolo che correrà nel Mondiale 2022 di Formula 1.

Quest'anno il budget cap dovrebbe giocare un ruolo molto importante nel contenimento dei costi, così come nella strategia di investimenti che i team saranno chiamati a fare nel corso della stagione.

Non è un caso che McLaren abbia scelto di portare una MCL36 base sia nei pre season test di Barcellona e in quelli di Sakhir. La versione definitiva della monoposto che dovrebbe essere ancora vestita da una livrea color papaya si vedrà nel primo fine settimana di gara, che si terrà proprio in Bahrain nel weekend del 19-20 marzo.

"Sappiamo che le prestazioni in gara sono fondamentali e porteremo un pacchetto di aggiornamenti per quell'evento, ma ci aspettiamo molto di più nelle gare a seguire", ha dichiarato Piers Thynne, direttore operativo del team McLaren F1.

"Uno dei motivi per cui non abbiamo troppe componenti è che sappiamo bene che evolveremo la vettura. Non ci sono certo premi per chi porta 6 ali anteriori differenti alla prima gara dell'anno".

"Adotteremo alcuni approcci leggermente differenti quest'anno per assicurarci che la capacità di produzione sia buona e rispondere all'evoluzione aerodinamica. Questa sarà la chiave del successo quest'anno".

"Vogliamo far arrivare le nuove componenti il più tardi possibile, vogliamo essere leggeri con le scorte di pezzi di ricambio, per garantire di riuscire a consegnare gli aggiornamenti per la prima gara della stagione".

"Lo scheletro del programma di preparazione della MCL36 è diverso rispetto a quello utilizzato per le monoposto precedenti. E' più difficile e bisogna considerare il limite imposto dal budget cap. Questo fa diventare il tutto una sfida produttiva e ingegneristica non indifferente. Bisogna fare affidamento su un grande lavoro di squadra, una grande collaborazione e una concentrazione totale sui propri obiettivi".

"In definitiva, è la qualità delle nostre persone su cui facciamo affidamento quando le cose si fanno difficili e siamo fortunati, perché le nostre persone non sono seconde a nessuno".

Una nuova strategia di produzione con il budget cap

Thynne ha spiegato la differenza nella filosofia della produzione legata alle componenti della nuova vettura rispetto a quella adottata negli anni passati. Il budget cap imporrà a McLaren di lavorare bene sulla strategia di produzione delle nuove componenti della MCL36.

"Avremo a disposizione una minor quantità di componenti per la MCL36 rispetto a quella che avevamo per la MCL35M. Questo sarà fatto per avere più spazio nel budget e per garantire una prestazione migliore della vettura".

"Non avremo mai una quantità troppo piccola di componenti per far funzionare la monoposto. Ne avremo sempre a sufficienza, ma dove in passato avremmo fatto 5 o 6 pezzi, scenderemo a 5. Dove ne avremmo fatti 4 o 5, ne faremo 4".

"Se avremo più opzioni di set-up di una parte da montare, stiamo considerando di razionare il modo in cui queste scelte saranno fatte, collaborando con gli ingegneri di gara per essere sicuri di fornire le scelte che vorranno adottare. Dunque scelte certe, non scelte che potrebbero voler usare. Perché ogni sterlina conta e dobbiamo assicurarci di spendere saggiamente", ha concluso Thynne.