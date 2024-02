F1 | McLaren ha svelato la MCL38: riuscirà a crescere ancora?

Dopo tante, piccole anticipazioni è arrivato il momento del piatto forte. McLaren Racing ha svelato questa mattina la sua nuova monoposto per la stagione 2024 di Formula 1, la MCL38.

Il nome era già stato diffuso nel mese di gennaio, ma oggi il team diretto da Andrea Stella ha fatto calare i veli dalla nuova monoposto e lo ha fatto alle 9:38 italiane di questa mattina. Niente presentazione fisica, niente cerimonia di alto livello come invece era accaduto gli anni scorsi, ma un semplice post sulle proprie pagine dei principali social network per diffondere le prime foto della nuova vettura.

La McLaren, così come Ferrari e Aston Martin, ha deciso di puntare su un muso che si attacca all'ala anteriore sul secondo profilo e non sul primo, dunque potenzialmente rinunciando a sfruttare al massimo la flessione dell'ala per generare carico in favore di altri vantaggi.

Le bocche delle pance sono abbastanza grandi e vanno in picchiata nella parte posteriore riprendendo i concetti già espressi da Red Bull e seguiti da tutti gli altri. Anche sulla MCL38 ci sono i due bazooka sul cofano motore per portare l'aria calda sull'ala posteriore e sfruttare al meglio la beam wing.

McLaren MCL38 Photo by: McLaren

Le sospensioni posteriori sul push rod, lasciando Ferrari e Haas uniche monoposto ad aver scelto il sistema pull rod proprio nella parte posteriore. All'anteriore, invece, è stato scelto il sistema pull rod per sfruttare meglio i flussi verso le pance e i canali Venturi. Per un'analisi tecnica della MCL38 vi rimandiamo a quella scritta da Giorgio Piola e Franco Nugnes.

La livrea che veste la carrozzeria in carbonio della MCL38 era già stata mostrata qualche settimana fa grazie ad alcune foto fatte dal team sulla MCL60 con livrea aggiornata al 2024.

Rimane l'immancabile arancio papaya così come il nero, che non è verniciato: il team ha deciso di sfruttare il colore del carbonio per risparmiare qualche grammo, sempre prezioso in queste monoposto, ed eliminare l'azzurro che aveva usato nel corso degli ultimi anni.

La livrea risulta una delle più eleganti viste sino a qui, sebbene anche lei faccia uso del carbon black esattamente come la maggior parte dei team che hanno presentato la propria monoposto sino a oggi.

La MCL38 esordirà subito in pista. Oggi, infatti, sarà protagonista del primo filming day, quindi potrà sfruttare i 200 chilometri previsti dal regolamento sportivo. La monoposto, insieme alla gemella (quando sarà pronta), sarà spedita in Bahrain per i test invernali e, successivamente, per il gran premio d'apertura della stagione che si terrà proprio a Sakhir.

McLaren MCL38 Photo by: McLaren

I piloti, così come i vertici della squadra, rimangono i punti fissi di una stagione, quella 2024, che dovrà vedere la McLaren continuare sull'onda positiva presa nell'estate dello scorso anno e proseguita sino al termine del 2023.

Lando Norris e Oscar Piastri saranno i piloti titolari per il secondo anno consecutivo. Norris andrà alla caccia della prima vittoria della carriera, a cui è già andato vicino ma non così vicino da poterla afferrare. Piastri, invece, dopo aver già vinto una Sprint, proverà a ripetersi in una gara domenicale dopo aver aumentato la sua esperienza essendo reduce dalla stagione d'esordio da titolare in Formula 1.

Andrea Stella continuerà a occupare il ruolo di team principal, a maggior ragione dopo l'ottimo lavoro svolto da quando ha ereditato il ruolo per via dell'addio di Andreas Seidl, passato in Sauber (che diverrà Audi dal 2026). Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, ha visto crescere il reparto sportivo anno dopo anno, azzeccando un gran numero di scelte che hanno riportato la squadra di Woking a ridosso dei migliori dopo anni di buio.

"È fantastico poter lanciare oggi a Silverstone la nostra monoposto 2024, la MCL38. È fantastico vedere in pista la nostra nuova vettura con la livrea 2024 e vedere il duro lavoro e la dedizione del team", ha dichiarato Zak Brown.

"La cosa fantastica di questo sport è la sua competitività, e quindi dobbiamo rimanere realistici, perché ogni squadra avrà fatto progressi nella stagione precedente. Il vero banco di prova per verificare se abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione saranno le qualifiche in Bahrain".

"Siamo tutti entusiasti di tornare a correre, ma sappiamo che ci aspetta una lunga stagione e che c'è ancora molto lavoro da fare per assicurarci di costruire sui progressi fatti nel corso del 2023".

"Il team è entusiasta di presentare oggi la MCL38 e di vederla in pista per la prima volta. In vista di quest'anno, cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, ma siamo realistici nella consapevolezza che ogni squadra avrà fatto progressi e trovato la competitività per le proprie vetture 2024. Ora abbiamo tutto a posto dal punto di vista delle infrastrutture, delle persone e della cultura, quindi continuiamo a spingere in avanti e a fare tesoro del lavoro svolto per tornare in prima fila", ha invece aggiunto il team principal Andrea Stella.

"Prima di scendere in pista per le sessioni competitive, abbiamo molto lavoro da fare, tra cui mettere alla prova la MCL38 durante i test pre-stagionali in Bahrain. La squadra ha svolto un buon lavoro durante l'inverno e siamo fiduciosi di poter partire subito con il piede giusto, ma sappiamo che abbiamo importanti compiti da svolgere prima dell'inizio della stagione. Ci sono diverse innovazioni sulla vettura, ma non tutte le aree che vogliamo affrontare sono state completate per la nostra vettura di lancio. Queste aree sono ora al centro del nostro sviluppo stagionale, che è già in corso".

"I miei ringraziamenti vanno a tutto il team, sia a bordo pista che presso MTC e MRC, per il grande impegno profuso nel garantire che la vettura fosse pronta a scendere in pista oggi, nonché ai nostri colleghi di Mercedes HPP per la loro continua collaborazione. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla lunga stagione che ci attende, in attesa dei test in Bahrain della prossima settimana".

Ora arriva il passo più importante, ma anche quello più difficile: l'ultimo. Quello che dovrà riportare McLaren a giocarsi vittorie e titoli. Ce la farà già quest'anno?