F1 | McLaren: Gabriel Bortoleto entra nel programma junior

Nel corso degli anni, il programma McLaren dedicato ai giovani talenti ha portato numerosi piloti nella massima serie. Indubbiamente il nome più famoso è quello di Lewis Hamilton, il quale ha fatto il proprio debutto direttamente nella massima serie direttamente con il team di Woking nel lontano 2007.

Da quel momento in poi, altri piloti sono passati tra le file della squadra britannica, come Kevin Magnussen nel 2014, Stoffel Vandoorne nel 2018 e, per ultimo in ordine di tempo, Lando Norris nel 2019. Tuttavia, l'Accademia McLaren è in continua espansione e, nel corso degli anni, ha ristrutturato le proprie attività espandendosi anche ad IndyCar, Formula E ed Extreme E, dando numerose opportunità di sbocco.

Attualmente tra i piloti del programma figurano Pato O'Ward, Ryo Hirakawa e Ugo Ugochukwu, con quest'ultimo ancora in lotta per il titolo nella Formula 4 italiana con Sztuka Kacper e Arvid Lindblad (Red Bull Academy).

Gabriel Bortoleto, Andrea Stella, McLaren, Emanuele Pirro, Director, McLaren Driver Development programme Photo by: McLaren

L'ultima novità è l'annuncio nella giornata di giovedì dell'arrivo di Gabriel Bortoleto, il quale entra così a far parte del programma di Woking dopo aver vinto il titolo di Formula 3 nel corso della stagione che si è conclusa lo scorso mese a Monza. Il diciottenne brasiliano lavorerà sotto la guida dell'ex collaudatore McLaren, pilota di Formula 1 e vincitore di Le Mans, Emanuele Pirro, il quale è stato nominato a capo dell'Academy lo scorso aprile.

Dopo gli anni passati sui kart, Bortoleto ha fatto il suo debutto su una monoposto nel 2020 nel Campionato Italiano F4, dove ha vinto le gare di Monza e del Mugello. È poi passato al Campionato regionale di Formula Alpine per il biennio 2021/22, prima di ottenere un sedile in Formula 3 con Trident, categoria in cui ha vinto al debutto.

Accanto a Bortoleto, McLaren ha inoltre annunciato di aver firmato un'opzione di un anno per il pilota italiano di Formula 4 Brando Badoer, figlio d'arte dell'ex pilota di Formula 1 e collaudatore del Cavallino Luca Badoer. Brando, che nel 2022 aveva preso anche partire allo Scouting Camp della Ferrari Driver Academy, sarà valutato dalla squadra nel corso del prossimo anno come pilota opzionato, con la possibilità di entrare il programma a tempo pieno al termine del periodo di prova.

Gabriel Bortoleto, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

"Sono lieto di dare il benvenuto a Gabriel nel programma McLaren Driver Development. Lo conosco bene fin dall'inizio della sua carriera nel motorsport e ha tutte le carte in regola per diventare una star sia in pista che fuori. Inoltre, si adatta molto bene alla nostra cultura di squadra in McLaren. Non vedo l'ora di lavorare con Gabriel e di aiutarlo a crescere nella sua carriera di pilota. Sono anche ansioso di lavorare con Brando Badoer, che abbiamo ingaggiato come pilota opzionato, mentre continuiamo a valutarlo nel corso del prossimo anno. "Si uniscono alla nostra schiera di piloti di talento con i quali lavoreremo per il loro sviluppo individuale, al fine di dare loro gli strumenti necessari per progredire nella loro carriera", ha spiegato il responsabile del programma, Emanuele Pirro.

"Sono entusiasta di entrare a far parte del programma McLaren Driver Development. Sono grato alla McLaren e a Emanuele per avermi dato questa opportunità. Sono già stato all'MTC [il McLaren Technology Centre] per un tour e per incontrare il team, un'esperienza davvero piacevole. Non vedo l'ora di continuare a lavorare sul mio sviluppo a fianco di una grande squadra", ha invece commentato Bortoleto.