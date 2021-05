La McLaren ha portato a Barcellona un nuovo pacchetto aerodinamico che è stato provato da Lando Norris nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna. A giudicare dalle prestazioni del pilota inglese c’è da credere che le modifiche rappresentino un significativo passo in avanti, visto che Lando si è inserito al quarto posto nella tabella dei tempi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, con la nuova ala anteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Le novità riguardano un po’ tutte le aree della MCL35 M: nell’anteriore non poteva sfuggire la nuova ala che è stata cosparsa di vernice verde flo viz utile alla visualizzazione dei flussi. La maggiore diversità si è osservata nel profilo principale che mantiene un andamento rettilineo in prossimità della parte centrale, mentre assume una forma ad ala di gabbiano verso la paratia laterale.

E, rispetto alla versione precedente, non si registra una curvatura verso il basso ma si attacca alla bandella laterale più in alto del solito. Sono stati rivisti anche i flap aggiuntivi e in particolare l’ultimo non ha più una forma convessa ma concava per ridurne leggermente la corda.

Il retrotreno della McLaren MCL35M di Daniel Ricciardo che ha mantenuto il fondo senza i flap nella zona a Z Photo by: Giorgio Piola

Nella parte centrale della vettura di Lando ci sono due deviatori di flusso laddove il fondo ha la forma a Z. Si tratta di due flap arcuati che hanno la funzione di deviare l’aria all’esterno della ruota posteriore, onde permettere poco dietro al flusso di infilarsi nello scalino per generare la “minigonna pneumatica” che serve a sigillare il pavimento alla pista, aumentando il carico del corpo vettura. Daniel Ricciardo, invece, ha fatto una prova comparativa con la versione tradizionale, sopra.

McLaren MCL35M: ecco le nuove alette delle brake duct posteriori e il diffusore posteriore Photo by: Giorgio Piola

Anche nel posteriore ci sono degli aggiornamenti per quanto poco visibili: la brake duct, infatti, sembra disporre di un maggior numero di flap nella parte inferiore, onde consentire una migliore espansione dell’aria che lambisce il diffusore.