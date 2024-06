F1 | McLaren: ecco l'hospitality a noleggio dopo il rogo in Spagna

La McLaren sta utilizzando una struttura a noleggio per il Gran Premio d'Austria di Formula 1, mentre proseguono i lavori di pulizia del motorhome danneggiato dall'incendio della scorsa settimana in Spagna.

Sabato mattina, a Barcellona, un sospetto problema elettrico ha innescato un rogo che ha richiesto l'intervento delle squadre di emergenza locali per essere domato. Sebbene tutti i membri del team siano stati evacuati dal motorhome senza riportare ferite durante lo spegnimento dell'incendio, se non per un solo individuo che ha dovuto sottoporsi a controlli ospedalieri precauzionali per l'inalazione di fumo, il motorhome è stato messo fuori uso per il resto del weekend di gara.

Nonostante i tentativi di pulizia già effettuati in loco a Barcellona, da allora la struttua è stata rispedita in Germania per ulteriori interventi di manutenzione e una pulizia profonda.

Questa settimana si sta lavorando per cercare di rimetterlo in funzione, con la speranza che possa essere pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo fine settimana. Se non dovesse riuscire a tornare operativo in tempo per Silverstone, la struttura dovrebbe comunque essere pronta per una delle gare prima della pausa estiva.

Nel frattempo, la McLaren sta utilizzando una hospitality noleggiata dalla società tedesca Schuler, che fornisce la sua base ingegneristica, nota come Performance Centre, durante i fine settimana di gara.

Camper McLaren Foto di: Jon Noble

Sebbene l'hospitality temporeanea sia più piccola del motorhome classico, il minor numero di ospiti per il GP d'Austria rispetto ad altre gare significa che la McLaren sarà in grado di affrontare il weekend con il minimo disturbo. La struttura ha spazio per gli ingegneri e può ospitare i meccanici quando necessario.

I piloti Lando Norris e Oscar Piastri hanno spostato le loro stanze al Performance Centre, dove anche il team principal Andrea Stella ha il suo ufficio.

La risposta di benvenuto della F1

Mentre la F1 è super competitiva in pista, Stella ha elogiato lo spirito dei suoi rivali fuori dal circuito per il modo in cui si sono uniti per aiutare la sua squadra in Spagna.

Con l'aiuto di altri team e della FIA, che hanno prestato strutture o spazi per il personale e gli ospiti della squadra, Stella ha detto di essere rimasto sorpreso dal modo in cui tutti gli altri membri del paddock si sono mobilitati per dare il proprio sostegno.

"L'assistenza, la solidarietà, la simpatia e il sostegno che abbiamo ricevuto da tutti gli altri team, dalla F1 e dalla FIA ci hanno regalato, credo, una vera e propria emozione. Ci siamo commossi".

"Stavo parlando con un altro membro della squadra del senso di comunità che abbiamo in questo paddock e del fatto che a volte ce ne dimentichiamo perché siamo qui per competere gli uni con gli altri", ha spiegato il Team Principal della McLaren.