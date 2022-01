F1 | McLaren cerca il giusto mix tra alte e basse velocità nel 2022

La McLaren ha vissuto una stagione convincente nel 2021, coronata dalla splendida doppietta centrata da Daniel Ricciardo e Lando Norris nel Gran Premio d'Italia.

Tuttavia, il team di Woking non è riuscito a confermare il terzo posto conquistato nel 2020 nella classifica Costruttori, dovendo accontentarsi del quarto posto al termine di una lunga battaglia con i rivali storici della Ferrari.

La MCL35 eccelleva particolarmente sulle piste ad alta velocità, grazie ad un'alta efficienza e ad un drag relativamente basso, ma soffriva nelle curve a bassa velocità. Il direttore tecnico, James Key, spera di essere riuscito a porre rimedio a questa debolezza, realizzando una vettura più equilibrata per la stagione 2022.

"Abbiamo prestato molta attenzione al drag sulla vettura del 2020, come era già successo su quella del 2019, che era nata prima del mio arrivo, ma so che era una priorità per quella macchina ed abbiamo portato avanti il piano", ha detto Key.

"L'efficienza è buona. Penso che quello che abbiamo visto sui rettilinei, che sono uno dei nostri punti di forza, ma anche nelle curve ad alta velocità, rifletta il tipo di prestazioni che possiamo generare con una vettura di questa natura".

"Quello che ci manca, e su cui abbiamo lavorato nel 2020 e nel 2021, è generare più prestazione a bassa velocità, ma sappiamo perché non ci siamo ancora arrivati".

"La vettura non è così competitiva come alle alte velocità e molto del lavoro che abbiamo fatto sulla macchina del 2021 era proprio rivolto a cercare di affrontare alcuni di questi problemi".

"Sfortunatamente, non c'è una sola soluzione che permetta di rendere tutto improvvisamente fantastico. Ci vuole un po' di tempo per far funzionare le cose. Ecco perché sapevamo che, ad esempio, a Zandvoort avremmo fatto fatica. Allo stesso modo, sapevamo che saremmo stati forti a Monza".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con la Formula 1 che introdurrà un regolamento tecnico completamente nuovo in questa stagione, con vetture che genereranno il carico principalmente con il fondo, Key crede che questo reset rappresenti una buona opportunità per risolvere questo problema, anche se allo stesso tempo non ci sarà più la garanzia di avere una vettura competitiva sui tracciati più veloci.

"Penso che sia importante lavorare più sulle debolezze che sui punti di forza", ha spiegato. "La natura delle vetture 2022 dovrebbe rendere un po' più facile mantenere alcuni dei nostri punti di forza, che comunque sono sempre relativi".

"Sappiamo che avevamo alcuni punti di forza sulla nostra macchina, ma non sappiamo come saranno le vetture degli altri, quindi forse ci sarà uno scenario completamente diverso".

"Ci siamo concentrati più sul cercare di avere una macchina equilibrata. Di fatto, è lo stesso processo che avremmo voluto fare anche se il regolamento fosse rimasto lo stesso, ma chiaramento lo abbiamo dovuto adattare al nuovo regolamento".