McLaren: Cattelani, aerodinamico che va alla Haas

La McLaren ha conquistato un eccellente quarto posto nel mondiale Costruttori grazie alla riorganizzazione del team che è stata data da Andreas Seidl, l’ex manager Porsche e alle qualità della MCL34 che è stata curata da Pat Fry, l’esperto tecnico inglese che dal 20 marzo prenderà servizio alla Renault nella sede di Enstone.

Il ritorno sul podio grazie a Carlos Sainz dopo un digiuno che durava dal 2014 ha riacceso delle ambizioni nella squadra di Woking che ha la voglia di tornare a essere un top team dopo gli ultimi anni di grandi delusioni.

La ristrutturazione dello staff tecnico nel 2019 è avvenuta grazie all’impegno di Andrea Stella, capo degli ingegneri di pista McLaren: l’orvietano ha lavorato a stretto contatto con Pat Fry, che è tornato all’ovile dove è stato per anni, con un contratto da consulente a tempo determinato, visto che le chiavi dell’ufficio tecnico adesso sono state affidate a James Key.

La MCL35 spinta dalla power unit Renault sarà la prima vettura firmata dall’ex Toro Rosso e, stando alle indiscrezioni, ci sarà un taglio netto con il recente passato, lanciando un nuovo corso tecnico.

Il direttore tecnico, infatti, avrebbe rotto con il capo degli aerodinamici, Guillaume Cattelani, in partenza per la Haas secondo l’anticipazione di FPassion, nella consapevolezza che proprio nella ricerca aerodinamica stanno pagando un gap dai top team. Nel team USA non vogliono commentare i movimenti di personale.