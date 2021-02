Brown: "Abbiamo una coppia di piloti di altissimo livello"

Ci sono tre motivi che rendono la McLaren un’osservata speciale in vista della partenza della stagione di Formula 1 2021.

Il primo è puramente tecnico, ovvero il debutto con la power unit Mercedes, il secondo è legato al trend molto positivo della squadra, che lo scorso anno ha stupito non poco riuscendo a concludere al terzo posto nella classifica Costruttori una stagione ricca di spunti positivi.

Infine c’è la variabile Daniel Ricciardo, nuovo acquisto della squadra di Woking che completa insieme a Lando Norris una line-up di piloti molto interessante.

A parlare dei piloti è stato Zak Brown, amministratore delegato della squadra, che si appresta ad iniziare la sua quinta stagione in McLaren.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro team 2021 con Lando e Daniel. Quest'anno abbiamo una line-up di piloti di altissimo livello, sono dei grandi professionisti e anche dei veri personaggi fuori delle piste".

"Lando è un talento naturale, un ragazzo molto intelligente che sta ancora completando un emozionante percorso di crescita, mentre con Daniel parliamo di un pilota che ha vinto dei Gran Premi, confermando un’aggressività e un talento eccezionale".

"Arriviamo da una stagione 2020 molto impegnativa ma anche gratificante, che ci ha consentito di proseguire il nostro percorso verso le prime file della griglia di partenza. Siamo pronti ad affrontare una stagione che ci attendiamo ancora più dura della precedente, ma abbiamo tutto per raccogliere la sfida”.

Omaggio alla Formula 1

In occasione della presentazione della MCL35M Brown ha voluto elogiare anche l’intera Formula 1 per il lavoro fatto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, un modello operativo che ha posto le fondamenta lo scorso anno e che consente di sperare in una buona stagione 2021.

“Voglio rendere omaggio alla Formula 1, alla FIA e ai nostri colleghi delle altre squadre che continuano a lavorare sodo per il bene del nostro sport – ha sottolineato il CEO della McLaren - mettendo in campo grandi sforzi per garantire gare emozionanti ai fan di tutto il mondo".

"Abbiamo sentito molto la mancanza della cornice di pubblico in pista, non è stata certo la stessa cosa correre senza i fan, e non vediamo l’ora che possano tornare ad essere vicini al mondo che amano, cosa che accadrà appena ci saranno i requisiti di sicurezza”.

Sponsor confermati

Un ultimo (ma non meno importante) aspetto, che Brown ha voluto sottolineare, riguarda l’aspetto finanziario della McLaren, un tema ‘caldo’ poiché negli ultimi dodici mesi l’intero gruppo che opera a Woking ha attraversato un momento difficile le cui conseguenze sono ancora visibili.

Nonostante le difficoltà generali, la squadra ha mantenuto tutti i suoi sponsor, una condizione tutt’altro che scontata qualche mese fa.

“Il 2020 ha rappresentato una sfida significativa, non solo per la McLaren Racing ma anche per molti dei nostri partner – ha chiarito Brown - quindi l'aver mantenuto il loro supporto è una testimonianza della fiducia riposta nel nostro progetto e delle relazioni che abbiamo stretto nel corso del tempo. Sono orgoglioso del nostro team e dei progressi che abbiamo fatto insieme finora. C’è ancora molta strada da fare, ma possiamo contare su un grande spirito di squadra che ci ha consentito e ci consentirà di essere sempre più forti anno dopo anno”.