F1 | McLaren: Alex Palou sarà terzo pilota nella stagione 2023

Alex Palou, campione IndyCar nel 2021, sarà il nuovo pilota di riserva del team McLaren di Formula 1 a partire dalla prossima stagione.

L'annuncio è arrivato questo pomeriggio, fatto dal team che ha sede a Woking. Palou ha già provato la McLaren negli ultimi mesi, nel corso di due test svolti a Barcellona e al Red Bull Ring al volante di una MCL35M, la monoposto del 2021.

Lo spagnolo, che è stato in grado di rilanciare la propria carriera nella serie statunitense a ruote scoperte grazie al titolo dell'anno passato, ha fatto il suo esordio in Formula 1 nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, sulla pista di Austin, al volante della McLaren con cui hanno corso quest'anno Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Palou continuerà a correre in IndyCar anche nel 2023, ma sarà riserva della McLaren quando la IndyCar non correrà in contemporanea con la Formula 1.

"Sono entusiasta di far parte del team McLaren come pilota di riserva nel 2023", ha dichiarato il 25enne spagnolo.

Alex Palou, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono stato al volante sia della MCL35M che della MCL36 ed è stata una grande esperienza, quindi non vedo l'ora di essere coinvolto con la vettura del prossimo anno".

"Non vedo l'ora di continuare il mio sviluppo come pilota e apprezzo la fiducia che la McLaren ha riposto in me con questo nuovo ruolo il prossimo anno".

Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha aggiunto: "Il team è lieto di avere Alex a bordo come uno dei nostri piloti di riserva per la prossima stagione. Nelle Libere 1 svolte ad Austin ha impressionato tutti, ma anche con i test di Driver Development svolti quest'anno".

"Ha ottenuto molti risultati notevoli nel corso della sua carriera nel motorsport, in particolare con il titolo vinto in IndyCar nel 2021, quindi per noi è fantastico poter espandere il suo ruolo nel team e non vediamo l'ora di lavorare con lui più a stretto contatto rispetto al passato".

Palou continuerò a correre in IndyCar assieme al team Ganassi per la quarta stagione in carriera, team in cui dovrebbe trovare anche Nicholas Latifi, ex pilota Williams. Nel 2022 Palou si è classificato al quinto posto nel campionato IndyCar, ma nel 2023 sarà prima riserva di Lando Norris e del nuovo arrivato Oscar Piastri.