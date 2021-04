Mazepin si è scusato con Giovinazzi per il sorpasso in Q1

Alla fine si è scusato, ma era andato a parlare con Antonio Giovinazzi per fare valere quelle che pensava potessero essere le sue ragioni. Stiamo parlando di Nikita Mazepin, il pilota russo della Haas che ha rovinato l’ultimo tentativo del pilota italiano in Q1 del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Cosa è successo? Il conduttore dell’Alfa Romeo si stava lanciando nell’ultimo run nel tentativo di qualificarsi alla Q2, ma è stato superato in rettilineo dalla Haas di Mazepin: Antonio è stato costretto ad abortire il giro per evitare di centrare la monoposto del pilota russo all'entrata della variante del Tamburello.

E' noto che tra i piloti esista un gentlemen agreement che prevede che i piloti non si superino mentre si stanno lanciando rispettando le posizioni. Così non è stato e Antonio se l’è presa molto: “Noi ci rispettiamo a vicenda. Ma all'inizio del mio ultimo giro Nikita non ha avuto rispetto. Quello che ha fatto non è stato corretto. A causa della sua manovra non sono riuscito a fare il mio ultimo giro di qualifica".

Mazepin era intenzionato a difendere la sua posizione ma quando nel box dell’Alfa Romeo hanno mostrato al giovane russo i dati, Nikita ha lasciato il box facendo le sue scuse a Giovinazzi. Giusto, quindi, riportare che il pilota Haas ha fatto ammenda.