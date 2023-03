F1 | Maxi multa a Piquet per frasi razziste contro Hamilton

950mila dollari. Una multa che potrebbe far impallidire gran parte del genere umano. Questo importo è stato comminato e imposto a Nelson Piquet da un tribunale brasiliano per aver utilizzato un linguaggio razzista e omofobo nei confronti di Lewis Hamilton.

Le parole ritenute razziste e omofobe dal tribunale brasiliano sono state pronunciate dal tre volte campione del mondo di Formula 1 in un podcast brasiliano pubblicato nel novembre del 2021. Piquet usò un insulto giudicato razzista riferendosi all'attuale pilota della Mercedes mentre gli veniva chiesto il suo parere sullo scontro tra lo stesso Hamilton e Max Verstappen al Gran Premio di Gran Bretagna di quell'anno.

Piquet si scusò immediatamente per le sue osservazioni, affermando che il suo linguaggio fosse malpensato e da lui stesso non difeso. Ha anche dichiarato di essere stato tradotto in modo ierrato, in quanto il termine dispregiativo da lui usato è ampiamente e storicamente utilizzato in modo colloquiale nel portoghese brasiliano come sinonimo di 'ragazzo' o 'persona' e non è mai stato inteso come un offesa.

Nelson Piquet, nella Brabham BT52 alla Parata delle Leggende Photo by: XPB Images

Eppure alcuni gruppi che fanno del loro credo la difesa dei diritti umani, tra cui l'Alleanza brasiliana LGBT+, hanno portato la questione in tribunale citando Piquet per 10 milioni di real brasiliano per danni morali.

Due giorni fa il tribunale civvile di Brasilia, capitale brasiliana, ha ordinato a Piquet di pagare metà della somma richiesta, 5 milioni di real, l'equivalente di 950mila dollari.

Nella sentenza il giudice ha dichiarato che l'entità della multa rappresenta non solo "... la funzione riparatoria della responsabilità civile, ma anche, e forse soprattutto, la funzione punitivva, proprio perché come società possiamo un giorno liberarci da quegli atti perniciosi che sono il razzismo e l'omofobia".

All'epoca, una volta pubblicato il podcast contenente le frasi incriminate di Piquet, Hamilton scrisse: "Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e bersagli per tutta la vita".

Per quelle parole, Piquet venne bandito dal paddock della F1 ed è stato anche sospeso come membro onorario della BRDC britannica. Piquet ora dovrà e potrà scegliere se ricorrere in appello contro il verdetto del tribunale.