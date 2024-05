F1 | Verstappen: "Ho spinto per tutta la gara, anche senza grip"

Quinta vittoria su sette gare, ma soprattutto una vittoria giunta quasi in modo sofferto, resistendo alla pressione di Norris sul finale nonostante le difficoltà nella gestione degli pneumatici. Max Verstappen porta a casa il quinto sigillo di questa stagione con una vittoria costruita soprattutto ieri, prendendosi la pole che gli ha permesso di mantenere il comando sin dall’inizio del Gran Premio, aspetto centrale per portare la sua Red Bull davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi.

Indubbiamente la scia ha aiutato di Nico Hulkenberg ha aiutato, dando quei decimi utili per allungare il proprio vantaggio nel primo settore, decisivo sul piano cronometrico, ma anche negli altri intertempi il tre volte campione del mondo è riuscito a migliorarsi, trovando altri centesimi utili a centrare la pole.

Da lì la sua gara è completamente cambiata, perché avere l’opportunità di restare al comando sin dal primo giro non solo lo ha messo nella posizione di essere lui a dettare il passo non dovendo sorpassare altri rivali, ma gli ha permesso anche di girare in aria pulita. Quest’ultimo, in particolare, è un elemento cruciale su un tracciato come Imola, dove è difficile seguire da vicino un rivale a lungo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nella prima parte di gara sulla media, Verstappen è subito riuscito a trovare un buon feeling, allungando progressivamente fino a superare i sei secondi di vantaggio. Un gap che sembrava sufficiente per gestire la corsa fino alla fine con una certa sicurezza, anche tenendo a mente che alle sue spalle Leclerc stava iniziando a mettere pressione sullo stesso Norris, quantomeno fino all’errore alla Variante Alta che ha messo la parola fine alle speranze del monegasco.

Infatti, da quel momento in poi, dopo aver gestito le gomme posteriori, vero timore della McLaren, Norris ha iniziato a spingere riavvicinandosi progressivamente a Verstappen, il quale, specie nell’ultimo terzo di gara, è entrato in difficoltà nella gestione delle coperture più dure, perdendo anche diversi decimi per dei doppiaggi che non sono filati proprio lisci.

“Penso che per tutta la gara ho dovuto spingere al massimo per cercare di fare il vuoto, inizialmente credo che con le gomme medie fossimo abbastanza buone sulla nostra vettura. Con le gomme dure, che sono un po' più difficili da gestire, e soprattutto negli ultimi 10-15 giri non avevo più grip e scivolavo molto”, ha commentato Verstappen spiegando come la sua gara si sia divisa sostanzialmente in due tronconi, quello con la gomma media, ben più competitivo, e quello con la mescola dura, dove ha accusato qualche segnale di difficoltà in più.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Ho visto che Lando si stava avvicinando, quindi gli ultimi 10 giri li ho fatti a tavoletta, ma è molto difficile quando le gomme non funzionano più e devi spingere al massimo. Non potevo permettermi di fare troppi errori. Per fortuna non ne abbiamo fatti e sono felicissimo di aver vinto qui oggi”, ha aggiunto l’olandese.

Fondamentale non è stato solo l’apporto dell’olandese, ma anche il lavoro fatto dietro le quinte con i piloti del simulatore in fabbrica, tra cui Sebastien Buemi, che hanno provato tantissime cose lato setup fino a raggiungere un compromesso accettabile. Chiaramente, con le tante modifiche all’assetto, il passo gara è diventato una sorta di incognita, perché i pochi giri con tanto carico di benzina in FP3, su una pista dove conta molto la track position, non hanno dato grandi risposte, se non qualche indicazioni in termini di feeling più che di degrado.

“Abbiamo cambiato molte cose sulla macchina dal venerdì. Naturalmente non avevamo molte informazioni per la gara, forse per questo con le gomme dure è stato un po' più difficile per noi, ma credo che da dove abbiamo iniziato il weekend a oggi possiamo essere incredibilmente soddisfatti di aver fatto la pole e aver centrato la vittoria”, ha aggiunto Max.