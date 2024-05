F1 | Max punta a vincere: "RB20 migliorata, ora è più prevedibile"

Sesta pole su sei appuntamenti, a cui va aggiunta quella ottenuta ieri nella sprint qualifying. Contando però solo le qualifiche “tradizionali”, per ora quello dell’olandese è un bottino pieno nel corso di questa stagione.

Tuttavia, quella di Miami non è stata una pole semplice da aggiungere alla collezione, dato che alcuni elementi hanno reso ancor più difficile riuscire a mettere insieme tutti i vari pezzi del puzzle. Con quasi 50°C d’asfalto, era semplice surriscaldare la mescola più morbida, come ha compreso lo stesso Verstappen in FP1, quando non gli è bastato un passaggio percorso a bassa velocità per raffreddare a sufficienza le coperture dopo aver abortito il primo tentativo.

Difficoltà poi riproposte non solo ieri durante la qualifica breve, ma anche oggi, tanto che nell’ultimo tentativo della Q3 quasi nessun pilota è stato in grado di migliorare il proprio tempo ottenuto nel primo run, eccezion fatta per Lewis Hamilton.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

L’aspetto più importante, però, riguarda i miglioramenti apportati sulla vettura tra gli eventi della sprint e quelli “tradizionali”. Un’opportunità unica, che permette di sfruttare al meglio i dati ricavati dalla sprint per affinare ulteriormente il setup, aspetto essenziale per l’olandese, che non aveva riscontrato un gran feeling né sul giro secco né sulla lunga distanza.

“Credo che abbiamo migliorato un po' la macchina. Ma ogni anno che veniamo qui trovo estremamente difficile trovare una certa costanza con la macchina, sentire al meglio le gomme, sentirle su un giro. È difficilissimo fare in modo che, ad esempio, il primo settore sia buono e il terzo, alla fine del giro, sia altrettanto consistente, è incredibilmente difficile”, ha raccontato il tre volte campione del mondo.

“Anche oggi si trattava di trovare un buon equilibrio durante il giro. Penso che sia andata bene, ma non è stato il giro più divertente della mia carriera per via della scivolosità e della scarsa confidenza con la pista, ma siamo in pole position e questo è l'aspetto più importante”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

Indubbiamente queste prime due giornate non sono state così “lineari” come quelle della sprint in Cina, date le maggiori difficoltà nella ricerca dell’assetto, ma Verstappen crede che il team sia stato in grado di fare dei passi in avanti nella gestione delle gomme anche in ottica gara: “Sicuramente ora sento l’auto un po’ più sotto controllo, cosa che cercavo. Speriamo che questo ci aiuti domani, ma lo scopriremo”.

Un tema importante sarà però quello di sistemare la partenza, oggi tutt’altro che ideale dal lato pulito della griglia: la prontezza di riflessi nel chiudere ha evitato un tentativo di sorpasso da parte di Leclerc, ma è chiaro che si tratta di un aspetto che il team ha già affrontato per evitare di commettere il medesimo errore: “Credo che sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cosa ho sbagliato anch'io. Quindi sono sicuro che, se faccio le cose correttamente, e siamo molto bravi nel gestire le partenze come si è visto in passato, normalmente dovrebbe andare tutto bene”.