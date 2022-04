F1 | Max: "Problema Red Bull ora è finire i GP, è inaccettabile"

E' un Max Verstappen giustamente inviperito quello che va a commentare il ritiro patito al Gran Premio d'Australia, il secondo dall'inizio della stagione 2022 di Formula 1.

Dopo il K.O. in Bahrain, il riscatto a Jeddah aveva proiettato di nuovo il Campione del Mondo come primo rivale della Ferrari e anche a Melbourne l'olandese è stato l'unico capace di provare ad impensierire l'incontenibile Charles Leclerc.

Il passo della RB18 non si è rivelato pari a quello della F1-75 condotta dal monegasco, ma Verstappen ha cercato di sorprenderlo alla ripartenza dalla seconda Safety Car.

La mossa non è andata a buon fine e quindi l'alfiere di Milton Keynes si è concentrato sul mantenere la piazza d'onore, sfumata ad una decina di tornate dalla conclusione per un problema tecnico che ha piantato la sua vettura #1.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in battaglia con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sembrava una seconda posizione abbastanza facile da portare a casa e mi stavo concentrando su quello. Non so cosa sia successo, ho fermato la macchina e sono sceso. Quando la riporteranno ai box il team controllerà", dice Verstappen, che poi rivela anche un retroscena.

"Sapevo già prima della gara che c'era un problema, quindi effettivamente c'era un punto interrogativo sul fatto che potessimo finirla. Ma questo tipo di cose, se si vuole lottare per il titolo, non possono accadere".

Leclerc ha vinto due gare ed è giunto secondo in Arabia Saudita, mentre Max all'attivo ha solo il trionfo sfilato a Charles nel GP scorso. Una situazione che lo mette già a rincorrere il rivale del Cavallino e che lo secca parecchio.

"Siamo già molto indietro, quindi non voglio nemmeno pensare alla lotta per il campionato al momento; anzi, ad oggi penso che sia più importante finire le gare".

"In generale, è stata di nuovo una brutta giornata. Non avevamo ritmo e stavo solo gestendo le gomme per cercare di arrivare alla fine, anche perché non mi aspettavo che il degrado fosse così elevato".

"Sapevo che non potevo combattere contro Charles, quindi non aveva senso cercare di mettergli pressione. Ma non aver nemmeno finito la gara è piuttosto frustrante e inaccettabile".

Max Verstappen, Red Bull Racing, si ritira dalla gara Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Da casa Red Bull, il team principal Christian Horner non può che stringersi al fianco del suo ragazzo ammettendo che la situazione attuale è difficile.

"E' totalmente comprensibile la sua frustrazione. È stato un risultato davvero deludente non finire la gara. Non sappiamo ancora quale sia il problema, ma non credo che sia legato al motore. Penso che potrebbe essere un problema di carburante, ma abbiamo bisogno di recuperare la macchina e guardare cosa è successo esattamente. Finché non recuperiamo l'auto, non abbiamo i dati e le informazioni".

Anche Horner spiega che qualcosa di anomalo era stato notato già in griglia, ma che i tecnici hanno fatto il possibile per sistemarlo.

"Sì, qualcosa c'è stato, ma non credo che sia legato a quanto visto in Bahrain. Come ho detto, ogni discorso ora è prematuro fino a quando non avremo la macchina ai box. Sono solo ipotesi, preferirei sapere i fatti. E avere una macchina veloce e affidabile. Dobbiamo capire qual è il problema e affrontarlo".