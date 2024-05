F1 | Max: "Pole, ma giro orribile. Non so cosa sia successo agli altri"

"Cos'è successo agli altri? Ho fatto un giro orribile". Max Verstappen, ancora intento a fare il giro di rientro alla fine della Q3 della Sprint Qualifying, ha commentato così il suo miglior tempo che lo porterà a partire in pole nella Sprint Race del Gran Premio di Miami che si terrà nella giornata di domani.

Il pilota olandese ha ottenuto il miglior tempo in 1'27"641, risultando 108 millesimi più rapido del primo dei rivali, il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Una pole inattesa, perché Verstappen, nella prima parte del settore centrale, ha commesso un errore piuttosto evidente ma che, a conti fatti, non ha avuto influenza sul risultato.

"Se devo essere onesto, ho avvertito il mio unico giro veloce in Q3 come davvero terribile. Ma sì, non so, forse la Q3 è stata molto difficile per quanto riguarda il trovare la giusta finestra di utilizzo delle gomme. E già nella Q2 non mi sentivo così a mio agio".

"In Q3 le cose non sono migliorate, non sono migliorato molto passando dalle gomme Medium alle Soft. Ma prendo molto volentieri questa partenza al palo della Sprint. Oggi, però, non è certo stato bello guidare. Le ragioni di ciò possono essere tante, perché nelle libere mi sono sentito davvero a mio agio. Ero molto fiducioso. Invece nelle qualifiche non lo sono stato".

I distacchi sul giro secco sono stati molto piccoli. Max ha provato a dare una spiegazione a quanto accaduto, sostenendo però di non aver capito cosa sia successo in Q3 dopo aver visto una McLaren impressionante sia nelle mani di Lando Norris che di Oscar Piastri.

"Onestamente non so perché. Voglio dire, potrebbe essere il disegno della pista. Dopo le prove libere pensavo di essere veloce e di poter lottare per la pole. nelle qualifiche invece no. Ma alla fine, per qualche ragione, partirò primo. Non so cosa sia successo alle altre macchine nell'ultimo giro".