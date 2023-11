F1 | Max in pole: "Sorpreso, l'auto è migliorata in qualifica"

Così come in tante altre qualifiche di questa stagione, l’ultimo sabato dell’anno si è concluso con un’altra pole targata Max Verstappen, capace di imporsi sui propri avversari con un vantaggio di quasi un decimo e mezzo sul rivale più vicino, ovvero Charles Leclerc.

Tuttavia, dopo una prima giornata in cui Red Bull aveva faticato nella ricerca del setup ideale, soprattutto in quelle zone ricche di dossi, lo stesso olandese ha mostrato una certa sorpresa nel risultato odierno. Il weekend non era iniziato nel migliore dei modi, non solo per i problemi di sfregamento del fondo evidenziati in alcuni tratti della pista, ma anche per l’eccessivo sottosterzo che in altre zone andava a limitare il feeling con la parte anteriore della vettura.

L’eliminazione del dosso in curva tre dove ieri aveva faticato, così come il lavoro svolto con i suoi ingegneri per adattare al meglio il setup e sfruttare al meglio gli pneumatici, hanno però indubbiamente pagato, permettendo al tre volte campione del mondo di fare un sostanzioso passo in avanti in vista delle qualifiche.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

“Sì, molto strano. Voglio dire, l'intero weekend fino ad ora è stato un po' difficile. Quindi abbiamo migliorato la macchina per le qualifiche. E fin dal primo giro, sembrava che tutto fosse migliore, quindi abbiamo potuto spingere di più. Ovviamente sono molto contento di essere in pole”, ha spiegato il pilota della Red Bull durante le classiche interviste alla fine delle prove ufficiali.

“Sicuramente la vettura sembrava più viva [in qualifica]. Con le gomme che ci sono qui, piccolo scivolamenti o altro possono costare molto tempo sul giro. Ed è quello che è successo a noi nelle libere. Ma poi, in qualifica, tutto era un po' migliore”, ha aggiunto l’olandese. Nel confronto con Charles Leclerc, suo principale rivale in una sessione che ha visto le McLaren come terzo incomodo, Verstappen è riuscito a fare la differenza già a partire da curva uno, tratto dove già al venerdì il Ferrarista aveva dimostrato di avere qualcosa in meno rispetto ai suoi avversari. Ottime anche le velocità di punta della RB19, soprattutto a DRS aperto, leggermente più alte di quelle registrate dalla SF-23. Un passo in avanti lo si è visto anche nella parte più lenta e guidata del tracciato, specie in ingresso sotto l’albergo nel terzo settore.

L’attenzione ora si sposta sulla gara, con la speranza di concludere al meglio una stagione che ha riservato tante soddisfazioni. Per quanto al venerdì la RB19 sia stata rallentata da tanti piccoli problemi di assetto, allo stesso tempo Verstappen è fiducioso che sulla lunga distanza possano emergere quei punti di forza che in tante occasioni quest’anno hanno permesso di fare la differenza portando a casa la vittoria: “Vediamo come andrà domani. Non ho idea di quanto saremo bravi in gara. Di solito siamo sempre abbastanza bravi. Ma sì, è stata una stagione molto speciale. E ci siamo divertiti molto. Naturalmente siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno”.