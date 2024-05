F1 | Max: "Conoscevo i nostri limiti. Devo aggirare i cordoli!"

Dopo 7 pole position consecutive, Max Verstappen ha abdicato. Almeno in qualifica. Il sesto posto ottenuto oggi nelle prove ufficiali del Gran Premio di Monaco disegnano un quadro perfetto delle difficoltà che la Red Bull sta incontrando in questo fine settimana, posto che anche il 18esimo tempo di Sergio Perez è più che un indice di problemi: è un vero e proprio manifesto.

La cosa che più lascia sorpresi è la consapevolezza di Verstappen riguardo le difficoltà che avrebbe - e che ha - trovato nel corso del fine settimana. Salvo sorprese, che a Monte-Carlo sono sempre dietro ogniu curva, per lui sarà difficile recuperare.

"Non sono deluso per la posizione, ma solo per le nostre prestazioni che, per tutto il fine settimana, non sono state una sorpresa per me, conoscevo già i nostri limiti prima del fine settimana", ha affermato l'olandese alla fine delle qualifiche.

Sebbene Max sia risultato il secondo più veloce nel primo settore, dietro al solo George Russell nel corso della Q3 (18"255 Max, 18"386 Leclerc), il tre volte iridato ha perso oltre due decimi e mezzo da Leclerc nella parte centrale (33"174 Leclerc, 33"424 Max) e altri centesimi nell'ultimo settore (18"710 Leclerc, 18"888 Max).

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Insomma, dove serve aggredire i cordoli, le RB20 sono a dir poco attaccabili. E se anche un talento del calibro di Verstappen non riesce ad andare oltre il sesto tempo, allora è sintomo che la situazione è conclamata e difficilmente riparabile, almeno in questo fine settimana.

"Non è andata bene. Non riesco a prendere i cordoli, nel settore centrale sto guidando intorno ai cordoli. Onestamente mi sembra di guidare un go-kart senza sospensioni e senza ammortizzatori. È stato molto difficile per noi. Mi sentivo molto a mio agio nelle curve ad alta velocità, quindi almeno quelle erano piacevoli, ma a bassa velocità perdiamo troppo".

Verstappen domani correrà in difesa. La situazione è così chiara e la pista con caratteristiche uniche nel suo genere da portare a pensare che l'olandese possa solo gestire la situazione in cui si trova, senza sperare in miglioramenti eclatanti.

"Sì. Ci sono altre piste in cui il fondo è sconnesso e bisogna passare sui cordoli, quindi è sicuramente un limite per noi. Se si tratta di una gara semplice, non si può fare molto, le auto sono così larghe e grandi che non si può passare".

"Dobbiamo solo stare vicini ai nostri rivali, non abbiamo la macchina più veloce, quindi non è che ci siamo qualificati fuori dalle migliori posizioni e non c'è un vantaggio sul passo che possiamo sfruttare. Ma vedremo cosa succederà".