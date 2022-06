F1 | Marko: "Red Bull ha vinto 7 gare su 9. Stiamo dominando"

Helmut Marko, super consulente del team Red Bull Racing, è sempre stato un uomo schietto. Lo è per carattere, ma spesso anche per convenienza. Un comunicatore molto capace, talvolta un provocatore scientifico che utilizza termini forti o frasi sibilline per destabilizzare l'avversario di turno o per difendere la propria squadra anche quando questa si è resa autrice di scelte o mosse discutibili.

Una sorta di José Mourinho della Formula 1, che fa della comunicazione una parte importante del suo peso all'interno del team di Milton Keynes e, più in generale, del paddock del Circus iridato. Dopo l'avvio scoppiettante di stagione della Red Bull, in cui ha preso il largo sia nel Mondiale Costruttori che in quello piloti con Max Verstappen, Marko è tornato a farsi sentire.

E non lo ha certo fatto casualmente. Nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, il super consulente austriaco ha tenuto a sottolineare come prestazioni e affidabilità abbiano sino a ora consentito alla Red Bull di vincere 7 gare sulle 9 disputate. Poco importa se ha evitato di sottolineare come - a livello prestazionale - la Ferrari sia al livello delle RB18 se non talvolta anche più rapida.

"L'aspetto principale è finire le gare ed evitare i problemi d'affidabilità", ha dichiarato Marko a Motorsport.com. "Abbiamo anche disputato una gara sprint che ci ha aiutato molto a ottenere più punti".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ora stiamo facendo una stagione incredibile. Normalmente nella prima metà della stagione eravamo sempre in ritardo, ora invece stiamo dominando. Se vinci 7 gare delle prime 9, è un dominio".

A proposito di Ferrari e affidabilità, dopo aver usato la parola "dominio" per giudicare l'avvio di stagione della Red Bull, Marko ha continuato nella sua disamina delle prime gare parlando della questione affidabilità, tallone d'Achille delle F1-75 che hanno privato Charles Leclerc di almeno un paio di vittorie più che possibili.

"L'affidabile è sempre un problema quando si ha una macchina così al limite. Lo si vede anche alla Ferrari. L'unica a non avere ancora ritiri a causa di problemi tecnici è la Mercedes, ma in alcune gare ha dovuto alzare la vettura da terra per problemi di surriscaldamento".

"Per quanto il ritiro di Perez in Canada si è trattato sicuramente di qualche problema legato al cambio. Il motore sembra a posto. Fino a quando non apriremo la vettura è difficile dirlo, ma credo sia un sospetto guasto al cambio", ha concluso Marko.