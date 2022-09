F1 | Marko: "Red Bull attira già altri costruttori"

Venerdì Porsche ha annunciato che i suoi piani di entrare in Formula 1 nel 2026 come partner al 50% del team Red Bull sono stati abbandonati, con le trattative che si sono concluse.

La Red Bull è sempre stata desiderosa di mantenere il controllo e non vedeva di buon occhio l'acquisizione di quote di partecipazione da parte di Porsche. Dopo l'annuncio, il team principal Christian Horner ha dichiarato a Motorsport.com che le due parti hanno un "DNA molto diverso".

La Red Bull ha già creato una propria divisione powertrain che non dipende da un costruttore come partner, ma era destinata a lavorare a stretto contatto con la Porsche sul motore 2026.

Il consulente Red Bull, Helmut Marko, ha dichiarato che, sebbene la Red Bull Powertrains possa operare in modo indipendente, c'è già un grande interesse da parte di altri costruttori.

"Al momento non abbiamo bisogno di nessuno", ha dichiarato Marko alla stazione radio austriaca OE3. "Ma se si scopre che ci sono sinergie e vantaggi, allora siamo aperti".

"Ma, sorprendentemente, abbiamo ricevuto alcune richieste di informazioni ora che la rinuncia della Porsche è diventata ufficiale".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

La Red Bull ha lavorato con la Honda fino alla fine della stagione 2021, quando il costruttore giapponese ha annunciato il suo ritiro dalla F1, ma ha mantenuto i legami tecnici con la Red Bull attraverso la HRC, con una partnership in atto fino alla fine del 2025.

Honda non ha chiuso la porta a un possibile ritorno in F1 nel 2026, e Marko ha dichiarato nell'intervista radiofonica: "Stiamo parlando con Honda".

Nella sua dichiarazione, Porsche ha affermato che qualsiasi partnership "si baserebbe su una base paritaria, che includerebbe non solo una partnership per il motore ma anche per il team" e "questo non potrebbe essere realizzato" con Red Bull.

Marko ha spiegato come, nel corso dei colloqui, sia emerso chiaramente che l'accordo non sarebbe stato vantaggioso per entrambe le parti, che quindi hanno deciso di porre fine alle discussioni.

"Nel corso dei colloqui è emerso chiaramente che per il progetto complessivo questa collaborazione non avrebbe portato alcun vantaggio a nessuna delle due parti", ha detto Marko.

"L'efficienza della Red Bull Racing era fondamentale. Che la squadra abbia il successo che ha avuto negli ultimi 10 o 12 anni, che questo continui".

"Siamo in una buona posizione. Abbiamo il pilota più veloce fino al 2028. Abbiamo Adrian Newey, il miglior progettista. E abbiamo un reparto powertrain che è diventato completamente operativo in 55 settimane. Il primo motore è già stato messo in moto. Questo significa che siamo completamente autosufficienti".

"Tuttavia, se si può contribuire con il know-how nel settore dei motori o se si possono ottenere altre sinergie o vantaggi, siamo aperti alla cooperazione".