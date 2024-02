F1 | Marko: "RB20 subito forte. Ferrari e McLaren con difficoltà"

Red Bull Racing ha ricominciato da dove aveva terminato nel 2023: davanti a tutti. Non che questa sia una notizia, ma vedere inanellare ben 143 giri - più di tutti - dal 3 volte campione del mondo Max Verstappen con la nuova RB20 e firmare il miglior tempo in 1'31"344 ha stupito per affidabilità e forza.

Se all'interno del team quasi nessuno s'è sbilanciato sul potenziale della monoposto, Helmut Marko è, come sempre accade, la voce a cui tutti si appellano per capire meglio com'è andata la monoposto anglo-austriaca nel suo primo, vero giorno con il cronometro attivo.

"Davvero impressionante", ha iniziato il super consulente di Red Bull. "Abbiamo fatto 143 giri senza alcun problema di sorta, più o meno. Il concetto della macchina funziona e questa è la prima cosa importante. La macchina reagisce bene, stiamo sviluppando e sembra tutto bene. Sugli altri cosa dovrei dire? Le altre macchine sembrano la nostra dell'anno scorso...".

"Credo che i nostri avversari non si aspettassero una macchina del genere da parte nostra. Non riusciranno a copiare la nostra macchina tanto presto", ha aggiunto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nel corso dell'inverno Adrian Newey aveva parlato di una RB20 evoluzione della straordinaria RB19. Niente di tutto ciò s'è avverato. La nuova monoposto uscita da Milton Keynes è non certo stretta parente della macchina 2023. Ha preso una strada differente e, così come quando si imbocca una strada conosciuta, non è sempre certo di aver fatto la cosa più giusta. Questa volta, almeno stando alle parole di Marko, Red Bull sembra averla fatta.

"C'è sempre un rischio quando cambi in questo modo. La Mercedes ha avuto dei problemi. La nostra ha funzionato sin dal primo giro. Siamo molto orgogliosi e contenti. Siamo stati anche molto affidabili e questa è la cosa principale. Dal punto di vista delle performance, sembra che la Ferrari abbia più problemi di noi. Anche la McLaren sembra essere un po' più nervosa. Mercedes... non capisco. Non so che lavoro abbiano fatto. Di sicuro possono fare molto di più rispetto a quello che hanno mostrato oggi. Noi possiamo essere fiduciosi".

Marko ha anche parlato dei feedback dati da Verstappen sulla RB20. Il cronometro ha parlato abbastanza chiaro e Marko non ha nascosto la soddisfazione dell'olandese.

"I feedback di Max riguardo la RB20 sono stati tutti positivi. Ogni cambiamento, ogni cosa che abbiamo provato, la macchina ha reagito e lo ha fatto bene. Noi tutti stiamo sorridendo parecchio per tutto questo".

Per concludere il suo intervento ai microfoni di Motorsport.com, Marko ha anche dato il suo primo parere sulla giornata di Racing Bulls, meglio conosciuta come Visa Cash App RB.

"Siamo sorpresi del buon inizio di Racing Bulls. Non abbiamo visto né Ferrari, né McLaren entrare in pista quando le temperature sono scese in modo drastico, quindi non le abbiamo viste spingere con una situazione favorevole. Ma sembra proprio che Racing Bulls sia da Top 10".

"Posso dire che siamo molto contenti di Racing Bulls perché è andata meglio di quanto ci aspettassimo. Su Red Bull, se il nostro nuovo concetto funziona, saremo competitivi".