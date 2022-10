F1 | Marko punta su De Vries: "Sarà subito leader di AlphaTauri"

Nel 2023 Nyck De Vries sarà uno dei rookie, ovvero uno dei piloti al primo anno in Formula 1, ma secondo Helmut Marko potrà già prendere in mano le redini del team, essere il leader della squadra, sin dall'inizio prendendo il posto e il ruolo che sarà di Pierre Gasly sino al termine di questa stagione.

Nel 2019 il pilota olandese ha vinto la Formula 2, ma non ha trovato posto in Formula 1 ed è stato costretto a migrare in FIA Formula E nell'annata successiva. La sua prima stagione nella serie lo ha subito portato a diventare il primo campione del mondo da quando esiste la Formula E, correndo con i colori di Mercedes.

Quest'anno ha corso ancora in Formula E, sempre con Mercedes, ma il suo risultato più eclatante lo ha avuto al Gran Premio d'Italia, quando ha sostituito Alexander Albon e ha portato a punti la Williams, in quella che era la sua gara d'esordio nel Circus iridato.

De Vries, sebbene dovrà affiancare Yuki Tsunoda (che sarà al terzo anno in F1 e nel team che ha base a Faenza) potrebbe già avere i galloni di capitano. Almeno è ciò che pensa il super consulente della Red Bull, Helmut Marko.

"Naturalmente Yuki è giovane e non ha la stessa esperienza e lo stesso background di Nyck, quindi dovrebbe essere De Vries a guidare la squadra. Vedremo come andrà il prossimo anno, ma per esperienza e personalità, dovrebbe essere lui il leader".

Helmut Marko Photo by: Erik Junius

Marko ha anche sottolineato come l'esperienza fatta da De Vries con Mercedes, Williams e Aston Martin dovrà essere utile alla squadra diretta da Franz Tost.

"Naturalmente la squadra ne trarrà beneficio. E' il pilota di quasi tutti i team Mercedes sulla griglia di partenza ed è stato in vari simulatori. E noi potremo contare su questo tipo di esperienza".

"Come sempre, da noi le prestazioni hanno risalto assoluto. Quando le persone si comportano bene, allora si sa come vanno le cose... Ma non stiamo pianificando l'arrivo di De Vries in Red Bull. E' tutta e solo una questione di prestazioni".

Da un lato, l'investitura di Marko ha lusingato De Vries. Dall'altro il 27enne sa bene che le parole del super consulente della Red Bull potrebbero essere una sorta di arma a doppio taglio. Red Bull è famosa per avere poca pazienza con i propri piloti: o si dimostra il proprio talento in breve tempo, oppure si rischia di essere appiedati per fare spazio ai giovani che crescono nelle categorie minori.

"Prendo le parole di Marko come un complimento", ha dichiarato De Vries. "Non credo che per essere un leader serva necessariamente l'esperienza in Formula 1. Quella viene dal carattere, dalla personalità e dal modo di essere".

"Anche se non ho ancora fatto una stagione, so ancora di cosa ho bisogno dalla vettura, dal pacchetto e dalle persone che mi circondano per ottenere i risultati attesi. Sono fiducioso di poterlo fare".