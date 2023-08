F1 | Marko: "Perez? Ora per lui il secondo posto è una vittoria"

Sergio Perez è stato nell'occhio del ciclone nel corso degli ultimi 2 mesi per le scarse prestazioni offerte soprattutto in qualifica, con cui ha spesso pregiudicato anche il risultato domenicale o risultando costretto a rimonte eccellenti per tornare in zona podio pur avendo a disposizione una delle due macchine dominatrici del Mondiale 2023 di Formula 1.

Il suo sedile in Red Bull è ancora saldo. Perez ha un contratto anche per la prossima stagione con il team campione del mondo, ma il 2025 - anche se a oggi non sembra - è già dietro l'angolo e l'approdo in AlphaTauri di Daniel Ricciardo non può essere inteso come una buona notizia.

L'australiano ha fatto vedere cose interessanti nelle prime due uscite al volante della AT04, intanto Perez ha provato a redimersi dopo una serie di gare in cui ha definitivamente perso le già poche speranze di lottare per il titolo iridato Piloti con il compagno di squadra Max Verstappen.

L'olandese, in grande forma, sembra essere imprendibile per tutti, anche per Perez che può vantare una monoposto uguale a quella del rivale. Nel fine settimana del Gran Premio del Belgio, Helmut Marko aveva definito così la situazione di Perez.

"Ora [Sergio] si è svegliato dal suo sogno Mondiale. Forse questo lo aiuterà a concentrarsi di nuovo sul fornire la miglior prestazione possibile".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Il messicano è partito in seconda posizione al Gran Premio del Belgio, prendendo la testa della corsa alla fine del rettilineo del Kemmel. A quel punto ha provato a costruire un margine tale da potersi difendere dalla prevedibile rimonta di Max Verstappen, che partiva in sesta posizione per via della penalità subita al venerdì per aver sostituito il cambio.

Questa mossa non ha pagato, perché Verstappen ha rimontato rapidamente e al 17esimo passaggio si è preso la prima posizione di forza. Al termine della gara Marko ha lanciato un'altra frecciata a Perez, intendendo in maniera chiara che nessuno a oggi - nemmeno a parità di monoposto - è in grado di impensierire Verstappen.

"La P2 dietro Max è come una vittoria al giorno d'oggi. Le sue qualifiche sono state buone questo fine settimana e anche la sua gara è stata buona. Se si toglie Max, allora lui è davanti. Ma Max è Max ed è speciale. La gente deve rendersi conto che è già uno dei migliori nella storia del nostro sport. Bisogna citarlo insieme a Fangio, Schumacher e Senna come il migliore. E compirà 26 anni solo tra due mesi...".

Red Bull ha vinto sino a ora tutte le gare di questa stagione. Un risultato difficile da pronosticare a inizio stagione, ma ora concreto più che mai. Uno degli obiettivi del team di Milton Keynes sarà vincere anche le restanti gare, per costruire quella che verrebbe ricordata come la stagione perfetta.

"Se si pensa in modo logico, allora no, perché molte cose possono andare storte durante un singolo fine settimana di gara. Ma non abbiamo mai pensato di poter vincere anche le prime 12 gara, quindi perché non farlo ora, devo dire", ha concluso Marko.