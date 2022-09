F1 | Marko incontra de Vries a Graz: l'olandese all'AlphaTauri?

Il mercato dei piloti di Formula 1 si infiamma: la Red Bull ha rinunciato alla candidatura di Colton Herta come conduttore da affiancare a Yuki Tsunoda. L’americano dell’Indycar non rientra più nei piani dell’AlphaTauri ed Helmut Marko non ha perso tempo per trovare una valida alternativa.

Secondo alcuni testimoni oculari, il consulente austriaco di Dietrich Mateschitz ha incontrato Nyck de Vries venerdì intorno a mezzogiorno nel centro di Graz, ospitando il 27enne frisone nel suo ufficio.

Le quotazioni di Nyck de Vries sono schizzate all’improvviso dopo l’eccellente debutto in Formula 1 con la Williams nel GP d’Italia a Monza: l’olandese, infatti, ha portato la FW44 al monoposto regalando alla squadra di Grove due punti nella classifica Costruttori.

Pierre Gasly, AlphaTauri, legge il suo futuro: andrà all'Alpine? Photo by: Red Bull Content Pool

L’incontro era finalizzato a definire un possibile approdo di Nyck, in precedenza campione di FE con la Mercedes nel campionato 2020-2021 e di Formula 2 nel 2019, proprio all’AlphaTauri per prendere il posto di Pierre Gasly, visto che il transalpino potrebbe essere lasciato libero per andare all’Alpine a formare una squadra tutta francese con Esteban Ocon.

L’incontro non è stato smentito e l’alternativa de Vries è vista con grande interesse in casa Red Bull: il 27enne olandese potrebbe trovare collocazione a Faenza con Franz Tost, sebbene abbia altre due possibilità in Williams e in Alpine. Con la squadra di Enstone dovrebbe partecipare a un test di selezione la prossima settimana all’Hungaroring.

Pilota che è cresciuto nell’Academy Mercedes, pare che non abbia più vincoli che lo leghino a Toto Wolff, per cui ha piena libertà di azione sul mercato che si è acceso intorno al suo nome: se de Vries dovesse sistemarsi con l’AlphaTauri, allora sarebbe automatico il passaggio di Gasly all’Alpine, chiudendo due dei quattro posti disponibili sulla griglia 2023 di F1.

Antonio Giovinazzi, spera di rientrare in F1: due possibilità Haas e Williams Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In ballo resterebbe il secondo abitacolo della Williams a cui ambisce lo statunitense Logan Sargeant, terzo nel campionato di F2 con il team Carlin ed esponente della Williams Driver Academy che guiderà come rookie la FW44 in occasione della FP1 del GP degli Stati Uniti ad Austin. L’alternativa potrebbe essere Antonio Giovinazzi che avrebbe trovato uno sponsor per rientrare in Formula 1, qualora la porta che si è aperta alla Haas dovesse chiudersi a favore di Nico Hulkenberg, pilota tedesco molto ben visto da Gene Haas.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nel team diretto da Gunther Steiner salterebbe il posto di Mick Schumacher, già separato in casa: Haas sembra infatuato del terzo pilota Aston Martin, tanto più che la Ferrari sembra non avere più il potere di rivendicare il secondo cockpit per un pilota di Maranello come è successo fino allo scorso anno, segno che i rapporti non sono più idilliaci come un tempo.