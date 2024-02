F1 | Marko: "Red Bull con pance stile Mercedes, ma serve cautela"

La squadra di Milton Keynes è stata particolarmente attiva nella fase di rinnovamento della sua vettura per quest'anno, adottando concetti simili a quelli scelti dalla Mercedes in passato, quantomeno prima che cambiasse concept dopo le prime gare del 2023.

Uno di questi sono i canali che scorrono lungo la parte alta del cofano motore e le pance riviste, che sembrano includere una presa d'aria verticale che ricorda la versione zeropod della Mercedes all'inizio dello scorso anno. Per il momento, tuttavia, le similitudini in questa zona si fermano solamente alle prese dei radiatori.

Si dice anche che la Red Bull stia preparando una soluzione ancora più estrema per le gare più fredde nelle prime fasi della stagione, quando potrebbe ridurre ulteriormente il flusso d'aria che alimenta i radiatori.

La decisione della Red Bull di perseguire idee simili a quelle della Mercedes ha suscitato grande interesse, ma il suo consulente per il motorsport Helmut Marko si è espresso con cautela da questo punto di vista.

Red Bull RB20 with sidepod inlet arrangement, inset Photo by: Red Bull Content Pool

Egli è infatti ben consapevole del fatto che, mentre la soluzione zeropod ha offerto prestazioni brillanti nella galleria del vento, la Mercedes non è stata in grado di farla funzionare totalmente in pista, tanto da cambiare filosofia durante la scorsa stagione.

Per questo motivo, Marko ha spiegato che i test di questa settimana in Bahrain saranno fondamentali per la squadra, in quanto le permetteranno di capire se questa nuova soluzione possa essere utilizzata o meno nella realtà. Alla domanda se la Red Bull abbia adottato una soluzione che la Mercedes ha poi abbandonato, Marko ha detto a Servus TV: "Anche loro erano convinti dai dati del loro concetto zeropod, ma in pratica non ha funzionato affatto".

"Ora vedremo nei test se riusciremo a implementare con successo questa soluzione, o diciamo una soluzione simile. Adrian Newey [il responsabile tecnico della Red Bull] è sempre stato favorevole alle vetture senza radiatore. Ma ovviamente i motoristi non possono farlo. È logico. Non siamo così estremi [come la Mercedes], ma abbiamo una direzione simile in termini di idea".

Marko ha aggiunto che la vettura di lancio costituirà la base della RB20 con cui il team inizierà la stagione, lodando gli sforzi compiuti per migliorare la RB19 che ha dominato lo scorso anno. "È più di un'evoluzione. È una piccola rivoluzione. È la base di ciò che verrà utilizzato nel 2024. In termini di simulazione e galleria del vento, tutto ha funzionato molto bene".