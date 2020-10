Marko cerca Hulkenberg, ma per quale ruolo?

La Red Bull parla con Nico Hulkenberg e Helmut Marko ha ammesso che è in trattative con il pilota tedesco da mesi. Il nome del pilota tedesco, chiamato dalla Racing Point per sostituire l’ammalato Lance Stroll al GP dell’Eifel, è ricorrente.

È tornato di attualità quando Alexander Albon ha effettuato un tampone che ha dato un esito incerto. In attesa di un altro test che ha confermato la negatività dell’anglo-thilandese, il consulente austriaco non aveva perso tempo, contattando Nico Hulkenberg come possibile sostituto del pilota Red Bull.

Poi, come abbiamo visto, non se n’è fatto niente perché Albon ha regolarmente disputato la gara, ma Marko ha ammesso di essere stato in contatto con Nico parlando al canale tedesco Sport1:

“Eravamo già in trattativa con Hulkenberg venerdì, perché Albon, come altri nel Circus, aveva un responso del tampone non chiaro. Avrebbe potuto essere positivo, per cui in alternativa ho chiamato Hulkenberg, ma grazie a Dio si è scoperto che Alex alla fine era negativo".

Queste anticipazioni su Hulkenberg hanno subito alimentato le voci secondo le quali Nico potrebbe prendere il posto dell’anglo thailandese sulla Red Bull l’anno prossimo. Alexander non ha chiuso domenica un GP dell’Eifel felice: dopo un bloccaggio in frenata che lo ha costretto subito in pit lane per sostituire le gomme spiattellate, si è meritato una penalizzazione di 5” per avere spinto fuori Pierre Gasly con l’AlphaTauri e, infine, si è dovuto ritirare per un pietra che gli ha bucato un radiatore sulla sua RB16.

Christian Horner non vuole mettere in dubbio Alexander, cercando di dargli tutto l’appoggio (gli ha fatto cambiare il telaio nel tentativo di avvicinarlo a Verstappen), ma è indubbio che Marko si aspetti che Albon dia il suo contributo alla squadra...

"Possiamo chiamare i nomi che sono disponibili sul mercato - ha ammesso Marko – e mi riferisco a Hulkenberg e Perez. Ma la domanda che mi pongo è: questi due quanto si avvicinerebbero a Max?”.

“Abbiamo avuto Ricciardo in squadra e possiamo azzardare dei paragoni: noi crediamo che nessuno si potrebbe arrivare a meno di tre decimi dall’olandese. Nelle giornate positive Albon è in grado di portarsi vicino a Max, ma è giovane e subisce la pressione. Non ci possiamo permettere di avere una squadra con una gamba sola, specie se dovessimo essere in lotta per il mondiale. Ma non siamo ancora arrivati a quel punto”.

All’AlphaTauri si potrebbe aprire una finestra per Yuki Tsunoda che sta impressionando in F2, ma il giapponese non è maturo per ambire subito alla Red Bull…

“Finora abbiamo sempre reclutato i nostri piloti dalla nostra squadra junior. Ma adesso non c'è nessuno di candidabile. C’è il giapponese che è molto veloce, ma metterlo in un top team come la Red Bull Racing al primo anno di F1 equivale a bruciarlo, per cui non ho alcuna intenzione di farlo”.

Con Tsunoda in AlphaTauri con Pierre Gasly, si apre una porta per un acquisto esterno alla Red Bull nel team di punta. Insomma tre volanti sono già chiari, dovranno decidere il quarto entro il GP di Turchia.

“Fintanto che Albon avrà prestazioni positive, il suo abitacolo non sarà disponibile...".

Marko ha lodato il lavoro svolto da Hulkenberg al Nurburgring: il tedesco è arrivato ottavo nonostante non avesse guidato la Racing Point prima delle qualifiche…

“Stiamo trattando con Hulkenberg per il ruolo di commentatore televisivo ed esperto di ServusTV visto che abbiamo i diritti della F1 per l'Austria, in alternanza con ORF. E per ora ci sono stati solo i primi colloqui".