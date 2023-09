F1 | Magnussen: "Haas in modalità sopravvivenza fino ad Austin"

A Singapore la Haas è riuscita a conquistare un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la classifica costruttori 2023, allungando così il proprio vantaggio sull'Alfa Romeo e l'AlphaTauri. Un decimo posto giunto grazie non solo a una bella prova da parte di Kevin Magnussen, ma anche grazie a una buona strategia in cui il team ha saputo trarre il massimo dalle occasioni che si sono presentate durante la corsa.

Tuttavia, in Giappone la squadra americana è tornata a una realtà più amara, dovendosi confrontare con una pista che ha messo a nudo tutti i limiti della vettura. Haas ne era consapevole già alla vigilia e quei timori si sono poi confermati nel resto del weekend. A complicare ulteriormente la situazione è stato l'incidente con Sergio Perez, che ha spedito Kevin Magnussen in fondo alla classifica e con una strategia di gara ormai compromessa: fare tre soste a quel punto si sarebbe rivelato controproducente, ma puntare su due pit stop avrebbe significato doversi anche confrontare con il tempo perso a causa del contatto. Non è andata meglio al compagno di squadra, Nico Hulkenberg, il quale ha poi concluso a oltre venti secondi dalla zona punti.

Magnussen è consapevole che, molto probabilmente, anche l'appuntamento del Qatar si rivelerà complicato per la VF-23, ma l'attenzione è già rivolta ad Austin, dove arriverà il primo corposo pacchetto di aggiornamenti della stagione. In occasione del GP delle Americhe, infatti, Haas porterà delle novità che non solo modificheranno il concept della vettura, ma che daranno anche indicazioni importanti per la vettura del primo anno.

"Fino ad allora [il GP delle Americhe] siamo in modalità di sopravvivenza", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di parlare del pacchetto in arrivo.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Abbiamo ottenuto un punto a Singapore con questa vettura. Quindi quella pista si adattava meglio alla nostra macchina. Ci sono sempre motivi per fare del nostro meglio e lo faremo anche in Qatar. Non ci sono mai stato, ma è una pista molto veloce, in un certo senso un po' come questa, con curve lunghe e veloci. Non è proprio la nostra pista".

Il team principal della Haas ha insistito sul fatto che c'è ancora qualcosa di positivo da trarre dal weekend del GP del Giappone. "Sappiamo dove siamo e credo che abbiamo fatto il meglio con ciò che abbiamo. I pit stop sono stati molto buoni, i migliori di quest'anno, e ne abbiamo fatti cinque". ha dichiarato Gunther Steiner in merito alla corsa. È interessante segnalare, infatti, che Haas ha completato il nono e il decimo pit stop più rapido della corsa, cosa che non avviene spesso, tanto che la squadra americana si trova in ultima posizione della speciale classifica dedicata proprio ai cambi gomma.

"Ovviamente abbiamo provato con Nico a fare tre soste, perché non aveva due set di gomme dure e non poteva farlo con due soste. Abbiamo fatto quello che potevamo con la macchina. E credo che alla fine ci siamo avvicinati molto alle AlphaTauri, e Kevin, senza il testacoda causato dal contatto con Perez, forse avrebbe potuto lottare con loro. Forse e se non ti dà nulla, ma alla fine sappiamo dove siamo. E speriamo che il pacchetto funzioni ad Austin. E se non dovesse funzionare, almeno impareremo qualcosa per il prossimo anno".